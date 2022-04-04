Президент батумского «Динамо»: «Хвича хотел играть за нас. Решили все через Мамуку»

Президент батумского «Динамо» Арчил Беридзе рассказал о переходе полузащитника «Рубина» Хвичи Кварацхелии.

«Попал ли Кварацхелия в «Динамо» благодаря моей дружбе с его агентом Мамукой Джугели? Разные обстоятельства сыграли роль. Футболист тоже хотел играть за нас.

Не знаю деталей, как к переходу отнeсся Сайманов, всe решали через агента. Наш клуб в полном объeме обеспечивает его зарплату», — сказал Беридзе.

Ранее спортивный директор «Динамо» Владимир Двалишвили сообщил, что Хвича разорвал контракт с «Рубином» и заключил полноценное соглашение с грузинским клубом.

Кварацхелия выступал за «Рубин» с 2019 года.

Он забил 9 голов и сделал 18 ассистов в 73 матчах.

Рыночная стоимость грузина – 16 миллионов евро.

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