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Мостовой, Клаудиньо, Дзюба (к) – в старте «Зенита»; Цаллагов, Юсупов, Нобоа сыграют у «Сочи»

Стали известны стартовые составы команд на матч 23-го тура РПЛ между «Сочи» и «Зенитом».

«Сочи»: Джанаев, Заика, Юрганов, Макарчук, Родриго, Дркушич, Юсупов, Цаллагов, Ангбан, Нобоа, Кассьерра.

Запасные: Заболотный, Адамов, Маргасов, Прохин, Попов, Жоазиньо, Воробьeв, Мелкадзе.

«Зенит»: Кержаков, Чистяков, Круговой, Дуглас Сантос, Сутормин, Кузяев, Мостовой, Барриос, Клаудиньо, Дзюба, Малком.

Запасные: Кизеев, Бязров, Адамов, Алип, Оздоев, Ерохин, Сергеев, Алберто.

  • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры на сочинском «Фиште», которая начнется в 19:00 по Москве.

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Источник: РПЛ

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