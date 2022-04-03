Мостовой, Клаудиньо, Дзюба (к) – в старте «Зенита»; Цаллагов, Юсупов, Нобоа сыграют у «Сочи»

Стали известны стартовые составы команд на матч 23-го тура РПЛ между «Сочи» и «Зенитом».
«Сочи»: Джанаев, Заика, Юрганов, Макарчук, Родриго, Дркушич, Юсупов, Цаллагов, Ангбан, Нобоа, Кассьерра.
Запасные: Заболотный, Адамов, Маргасов, Прохин, Попов, Жоазиньо, Воробьeв, Мелкадзе.
«Зенит»: Кержаков, Чистяков, Круговой, Дуглас Сантос, Сутормин, Кузяев, Мостовой, Барриос, Клаудиньо, Дзюба, Малком.
Запасные: Кизеев, Бязров, Адамов, Алип, Оздоев, Ерохин, Сергеев, Алберто.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры на сочинском «Фиште», которая начнется в 19:00 по Москве.
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Источник: РПЛ