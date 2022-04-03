«Нижний Новгород» планирует продлить Гоцука. Он травмировал Айртона

«Нижний Новгород» заинтересован в продолжении сотрудничества с защитником Кириллом Гоцуком. Нынешний контракт истекает летом.
Нижегородцы планируют предложить Гоцуку соглашение на еще один сезон.
- Гоцук в мартовском матче со «Спартаком» пошел в контакт с Айртоном, после чего бразилец получил травму и перешел во «Фламенго».
- У Гоцука в сезоне РПЛ 20 матчей, 2 гола, столько же результативных пасов.
- 29-летний игрок стоит 400 тысяч евро.
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Источник: Metaratings