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«Нижний Новгород» планирует продлить Гоцука. Он травмировал Айртона

«Нижний Новгород» заинтересован в продолжении сотрудничества с защитником Кириллом Гоцуком. Нынешний контракт истекает летом.

Нижегородцы планируют предложить Гоцуку соглашение на еще один сезон.

  • Гоцук в мартовском матче со «Спартаком» пошел в контакт с Айртоном, после чего бразилец получил травму и перешел во «Фламенго».
  • У Гоцука в сезоне РПЛ 20 матчей, 2 гола, столько же результативных пасов.
  • 29-летний игрок стоит 400 тысяч евро.

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Источник: Metaratings

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Комментарии2
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    Рейтинг: +99

    АлексМак 9 минут назад

    на недалёких авторов обижаться не стоит. Их итак умом бог наказал... А Гоцук- крепкий мужик, для защитника самое то, с такой антропометрией. Правильно, что продлевают. А Про травму "наколко-губастика", - всякое случается в контактоном виде спорта, ибо это только на совести судей....

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    Рейтинг: +1667

    моэм 1 час назад

    По мнению автора получается что Гоцука переподписывают именно из за того что он долбанул Айртона ... автор конечно не идиот .. скорее просто дурак ... удивляюсь что он не додумался обвинить Гоцука ещё и в позорном бегстве Айртона ... в России никогда не заскучаешь , потому что таких дебилов припасено лет на 200 вперёд.

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