«Нижний Новгород» планирует продлить Гоцука. Он травмировал Айртона

«Нижний Новгород» заинтересован в продолжении сотрудничества с защитником Кириллом Гоцуком. Нынешний контракт истекает летом.

Нижегородцы планируют предложить Гоцуку соглашение на еще один сезон.

Гоцук в мартовском матче со «Спартаком» пошел в контакт с Айртоном, после чего бразилец получил травму и перешел во «Фламенго».

У Гоцука в сезоне РПЛ 20 матчей, 2 гола, столько же результативных пасов.

29-летний игрок стоит 400 тысяч евро.

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