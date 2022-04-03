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  • «Нижний Новгород» планирует продлить Гоцука. Он травмировал Айртона

«Нижний Новгород» планирует продлить Гоцука. Он травмировал Айртона

3 апреля 2022, 14:29
3

«Нижний Новгород» заинтересован в продолжении сотрудничества с защитником Кириллом Гоцуком. Нынешний контракт истекает летом.

Нижегородцы планируют предложить Гоцуку соглашение на еще один сезон.

  • Гоцук в мартовском матче со «Спартаком» пошел в контакт с Айртоном, после чего бразилец получил травму и перешел во «Фламенго».
  • У Гоцука в сезоне РПЛ 20 матчей, 2 гола, столько же результативных пасов.
  • 29-летний игрок стоит 400 тысяч евро.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Нижний Новгород Спартак Фламенго Гоцук Кирилл Айртон
Комментарии (3)
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моэм
1648992998
По мнению автора получается что Гоцука переподписывают именно из за того что он долбанул Айртона ... автор конечно не идиот .. скорее просто дурак ... удивляюсь что он не додумался обвинить Гоцука ещё и в позорном бегстве Айртона ... в России никогда не заскучаешь , потому что таких дебилов припасено лет на 200 вперёд.
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АлексМак
1648999556
на недалёких авторов обижаться не стоит. Их итак умом бог наказал... А Гоцук- крепкий мужик, для защитника самое то, с такой антропометрией. Правильно, что продлевают. А Про травму "наколко-губастика", - всякое случается в контактоном виде спорта, ибо это только на совести судей....
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zigbert
1649011188
Защитник хотя и грубоват, свою работу выполняет надежно.
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