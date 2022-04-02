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Примера. «Атлетико» в преддверии игры с «Ман Сити» победил «Алавес» и опередил «Барселону». У Фелиша и Суареса дубли

«Атлетико» в 30-м туре чемпионата Испании переиграл «Алавес». Дубли у Жоау Фелиша и Луиса Суареса.

Мадридцы поднялись на третье место, опередив «Барселону». «Алавес» занимает последнюю строчку.

На следующей неделе «Атлетико» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов сыграет с «Манчестер Сити».

Испания. Примера. 30-й тур

Атлетико – Алавес – 4:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Фелиш, 11; 1:1 – Эскаланте, 63; 2:1 – Суарес, 75 (с пенальти); 3:1 – Фелиш, 82; 4:1 – Суарес, 90.

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Источник: Бомбардир.ру

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02.04.2022 23:56
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