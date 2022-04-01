«Реал» может отказаться от трансфера Холанда из-за его травматичности и требований Райолы

«Реал» теряет интерес к форварду дортмундской «Боруссии» Эрлингу Холанду.

В мадридском клубе считают недопустимыми требования агента футболиста Мино Райолы.

Также в «Реале» обеспокоены травматичностью норвежца. В 21-летнем возрасте он получил уже 14 повреждений.

Действующий лидер Примеры опасается, что Холанд может повторить путь Гарета Бэйла и Эдена Азара, которые больше лечились, чем играли.

В этом сезоне нападающий забил 23 гола и сделал 6 ассистов в 23 матчах.

Его рыночная стоимость – 150 миллионов евро.

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