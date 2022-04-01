Бийол, Магнуссон, Зайнутдинов и Языджи вернулись к тренировкам с ЦСКА

Пресс-служба ЦСКА дала комментарий о ситуации с легионерами, которые уезжали в свои национальные сборные.

«Яка Бийол, Хердур Магнуссон, Бахтиер Зайнутдинов и Юсуф Языджи уже присоединились к партнерам по команде после матчей своих сборных и провели тренировку на базе в Ватутинках.

Хесус Медина прилетит сегодня днем и с завтрашнего дня приступит к занятиям», – сообщили в клубе.

ЦСКА идет на 3-м месте в РПЛ после 22 туров.

Следующий соперник – «Урал» (3 апреля, 16:30 мск).

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