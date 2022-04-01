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Языджи прилетел в Москву из Турции

Адам Чебеджи, агент полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, заявил, что футболист вернулся в Москву из расположения сборной Турции.

«Юсуф прилетел в Москву», – сказал Языджи.

Ранее сообщалось, что «Трабзонспор» уговаривал Языджи вернуться в Турцию.

  • Языджи получил травму в сборной Турции, однако сможет сыграть 3 апреля против «Урала».
  • 25-летний турок перешел в ЦСКА прошлой зимой на правах аренды.
  • Он забил 6 голов и сделал 2 ассиста в 5 матчах.

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Источник: Sport24

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