Языджи прилетел в Москву из Турции

Адам Чебеджи, агент полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, заявил, что футболист вернулся в Москву из расположения сборной Турции.
«Юсуф прилетел в Москву», – сказал Языджи.
Ранее сообщалось, что «Трабзонспор» уговаривал Языджи вернуться в Турцию.
- Языджи получил травму в сборной Турции, однако сможет сыграть 3 апреля против «Урала».
- 25-летний турок перешел в ЦСКА прошлой зимой на правах аренды.
- Он забил 6 голов и сделал 2 ассиста в 5 матчах.
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Источник: Sport24