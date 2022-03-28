Агент Языджи – о травме: «У Юсуфа ничего серьезного. Он сыграет уже в следующем матче»

Адам Чебеджи, агент полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, рассказал о травме игрока, полученной в сборной Турции.

«У Юсуфа ничего серьезного. Это была просто спазматическая боль, вызванная усталостью. К нему прислушиваются в качестве меры предосторожности. Он выйдет на поле уже в следующем матче», – сказал агент.

Языджи перешел в ЦСКА прошлой зимой на правах аренды.

Он забил 6 голов и сделал 2 ассиста в 5 матчах.

Турция во вторник сыграет с Италией в товарищеской встрече.

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