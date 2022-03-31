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Роналдиньо: «Думаю, Мбаппе останется в «ПСЖ»

31 марта 2022, 19:59
3

Бывший игрок «ПСЖ» Роналдиньо высказался о будущем Килиана Мбаппе.

«Я думаю, что он останется. Но в футболе многое может произойти очень быстро. Они втроем с Месси и Неймаром могут сделать что-то прекрасное.

Я никому ничего не советую. Просто хочу видеть всех своих друзей счастливыми. Если все трое останутся, это было бы прекрасно для всех, кто любит футбол.

Три лучших игрока мира вместе – это то, что хотят видеть все любители футбола», – сказал Роналдиньо.

  • В этом сезоне Мбаппе забил 26 голов и сделал 17 ассистов в 37 матчах.
  • Его контракт с «ПСЖ» истекает в конце июня.
  • 23-летнего француза хочет подписать «Реал».

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Источник: AS
Франция. Лига 1 ПСЖ Роналдиньо Мбаппе Килиан
Комментарии (3)
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Soccerdealer63
1648749625
"...Три лучших игрока мира вместе – это то, что хотят видеть все любители футбола..." Не факт... Я бы предпочёл развести их по разным соперничающим командам для повышения зрелищности и конкуренции в чеимпионате... Не говоря уж о том, что "... три лучших..." НА ОДНОЙ ПОЗИЦИИ...Это просто дебилизм... Что, собственно говоря,и показывают "результаты "пассажиров"!))
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DeStar
1648750924
тем временем бензема в испании 22 гола тройка лучших в мире в чемпе ФРАНЦИИ 22 гола на троих.
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olegiovchenko
1648753762
при всём увж,ловить нех
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