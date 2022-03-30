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Роналдиньо: «Думаю, Мбаппе останется в «ПСЖ»

Бывший игрок «ПСЖ» Роналдиньо высказался о будущем Килиана Мбаппе.

«Я думаю, что он останется. Но в футболе многое может произойти очень быстро. Они втроем с Месси и Неймаром могут сделать что-то прекрасное.

Я никому ничего не советую. Просто хочу видеть всех своих друзей счастливыми. Если все трое останутся, это было бы прекрасно для всех, кто любит футбол.

Три лучших игрока мира вместе – это то, что хотят видеть все любители футбола», – сказал Роналдиньо.

  • В этом сезоне Мбаппе забил 26 голов и сделал 17 ассистов в 37 матчах.
  • Его контракт с «ПСЖ» истекает в конце июня.
  • 23-летнего француза хочет подписать «Реал».

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Источник: AS

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