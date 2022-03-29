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  • Отбор ЧМ-2022. Польша победила Швецию на своем поле и вышла на чемпионат мира

Отбор ЧМ-2022. Польша победила Швецию на своем поле и вышла на чемпионат мира

29 марта 2022, 23:42
10

Польша обыграла сборную Швеции (2:0) в финале стыкового отборочного турнира ЧМ-2022.

В составе хозяев отличились Роберт Левандовски и Петр Зелински.

Поляки вышли на чемпионат мира во второй раз подряд. Шведы пропустят третий из последних четырех мундиалей.

Команда Чеслава Михневича автоматически вышла в финал стыков из-за отстранения России.

Отбор ЧМ-2022. Европа. Стыки. Финал

Польша – Швеция – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Левандовски (с пенальти), 49; 2:0 – Зелински, 73.

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Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Польша Швеция
Комментарии (10)
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Persona_non_Grata
1648589832
На их месте должны были быть мы (((
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Владислав Vlad
1648600211
Главное, что бы поляки нашли рубли, что бы платить за газ. А то получится, как в басне Крылова - Ты всё пела - это дело Так поди же попляши.)
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алдан2014
1648611578
Хлюздоперы
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neveldomha
1648618442
По всем законам жанра ляхи должны были играть со Словакией, коли уж Россию отстранили. Их выход на ЧМ 2022 - это позор ФИФА. Попрание всех спортивных принципов.
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adekvat0726
1648621749
Слава Украине! Жду выхода в основной турнир
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ВетеR
1648625090
Поздравляю сб.Польши
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