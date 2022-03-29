Отбор ЧМ-2022. Польша победила Швецию на своем поле и вышла на чемпионат мира

Польша обыграла сборную Швеции (2:0) в финале стыкового отборочного турнира ЧМ-2022.

В составе хозяев отличились Роберт Левандовски и Петр Зелински.

Поляки вышли на чемпионат мира во второй раз подряд. Шведы пропустят третий из последних четырех мундиалей.

Команда Чеслава Михневича автоматически вышла в финал стыков из-за отстранения России.

Отбор ЧМ-2022. Европа. Стыки. Финал

Польша – Швеция – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Левандовски (с пенальти), 49; 2:0 – Зелински, 73.

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