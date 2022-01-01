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Агент Горшкова – о «Спартаке»: «Даже комментировать это не буду. Просто смешно»

Павел Андреев, агент защитника «Крыльев Советов» Юрия Горшкова, отреагировал на новость, что его клиент может оказаться в «Спартаке».

«Горшков может перейти в «Спартак»? Я даже комментировать это не буду. Смешно просто. Илья – игрок «Крыльев Советов», на этом все», – сказал агент.

  • В этом сезоне Горшков провел за «Крылья» 22 матча, забил 1 гол и сделал 4 ассиста.
  • Его контракт с самарским клубом рассчитан до лета 2023 года.
  • Трансфер футболиста может обойтись «Спартаку» в 100 миллионов рублей.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +837

    jek718875 18 минут назад

    Агенту смешно,100 млн руб.,он хотел $

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