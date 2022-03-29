Трансфер Горшкова может обойтись «Спартаку» в 100 миллионов рублей

Стало известно, за какую сумму левый защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков может перейти в «Спартак».

По информации «РБ Спорт», московскому клубу придется заплатить за игрока отступные в размере 100 миллионов рублей.

В этом сезоне Горшков провел за «Крылья» 22 матча, забил 1 гол и сделал 4 ассиста.

Его контракт с самарским клубом рассчитан до лета 2023 года.

Воспитанник «Чертаново» может заменить в «Спартаке» Айртона.

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