Трансфер Горшкова может обойтись «Спартаку» в 100 миллионов рублей

Стало известно, за какую сумму левый защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков может перейти в «Спартак».
По информации «РБ Спорт», московскому клубу придется заплатить за игрока отступные в размере 100 миллионов рублей.
- В этом сезоне Горшков провел за «Крылья» 22 матча, забил 1 гол и сделал 4 ассиста.
- Его контракт с самарским клубом рассчитан до лета 2023 года.
- Воспитанник «Чертаново» может заменить в «Спартаке» Айртона.
Регистрируйтесь за минуту и получите 1000 рублей бесплатно от Bettery
Источник: «РБ Спорт»