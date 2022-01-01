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Трансфер Горшкова может обойтись «Спартаку» в 100 миллионов рублей

Стало известно, за какую сумму левый защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков может перейти в «Спартак».

По информации «РБ Спорт», московскому клубу придется заплатить за игрока отступные в размере 100 миллионов рублей.

  • В этом сезоне Горшков провел за «Крылья» 22 матча, забил 1 гол и сделал 4 ассиста.
  • Его контракт с самарским клубом рассчитан до лета 2023 года.
  • Воспитанник «Чертаново» может заменить в «Спартаке» Айртона.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +837

    jek718875 22 минуты назад

    А я то думал,у нас появился игрок стоящий 100 млн.$

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    Рейтинг: +12

    Atyrau85 2 часа назад

    не знаю. по мне Классен очень даже неплох. надеемся увидеть его в ближайших играх в основе

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