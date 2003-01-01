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«Спартак» может заменить Айртона Горшковым из «Крыльев»

Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков может перейти в «Спартак».

По информации Евро-Футбол.ру, московский клуб рассматривает 23-летнего футболиста в качестве замену Айртону, который близок к аренде во «Фламенго» с опцией выкупа.

  • Горшков провел 20 матчей в этом сезоне РПЛ, забил 1 гол и сделал 3 ассиста.
  • Айртон выступает за «Спартак» с января 2019 года.
  • В этом сезоне он забил 1 гол и сделал 1 ассист в 30 матчах.

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Источник: Евро-Футбол.ру

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Сегодня, 11:22
Комментарии8
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  • ...
    Рейтинг: +124

    ViktorMG1953 22 минуты назад

    А Карлсона зачем брали? На сборах он был не плох. Жаль травму получил.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +649

    sined1951 1 час назад

    Жаль, жаль что Крылышки растаскивают.

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +14956

    Cleaner 1 час назад

    Айртона может заменить ЛЮБОЙ футболист. Потому, как хуже - точно не будет.

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +835

    jek718875 1 час назад

    Свинов, Горшков, я требую продолжения банкета

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +877

    Беспонтий 2 часа назад

    как что то заменить не то чтоб простофили
    кто сколько знаменит
    прости зенит
    на ком вся держится игра
    чтобы рояль таскать не хватит сенсимильи

    все сразу лезут в крылья
    тваюмать

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +60866

    portero 2 часа назад

    Как там это называют??импортозамещение ну вперёд, к новым реалиям...

    3
    Ответить
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    Рейтинг: +14956

    Cleaner > portero 1 час назад

    Импортосбегание.

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +19011

    derrik2000 2 часа назад

    Во-во!
    Айртона - Горшковым,
    гламурного итальяшку - любимчика бешеной башкирки - Юраном.
    И дело пойдёт на лад!

    3
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