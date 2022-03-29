«Спартак» может заменить Айртона Горшковым из «Крыльев»

Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков может перейти в «Спартак».
По информации Евро-Футбол.ру, московский клуб рассматривает 23-летнего футболиста в качестве замену Айртону, который близок к аренде во «Фламенго» с опцией выкупа.
- Горшков провел 20 матчей в этом сезоне РПЛ, забил 1 гол и сделал 3 ассиста.
- Айртон выступает за «Спартак» с января 2019 года.
- В этом сезоне он забил 1 гол и сделал 1 ассист в 30 матчах.
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Источник: Евро-Футбол.ру