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«Спартак» может заменить Айртона Горшковым из «Крыльев»

29 марта 2022, 11:22
10

Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков может перейти в «Спартак».

По информации Евро-Футбол.ру, московский клуб рассматривает 23-летнего футболиста в качестве замену Айртону, который близок к аренде во «Фламенго» с опцией выкупа.

  • Горшков провел 20 матчей в этом сезоне РПЛ, забил 1 гол и сделал 3 ассиста.
  • Айртон выступает за «Спартак» с января 2019 года.
  • В этом сезоне он забил 1 гол и сделал 1 ассист в 30 матчах.

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Источник: Евро-Футбол.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Крылья Советов Горшков Юрий Айртон
Комментарии (10)
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derrik2000
1648542816
Во-во! Айртона - Горшковым, гламурного итальяшку - любимчика бешеной башкирки - Юраном. И дело пойдёт на лад!
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portero
1648543633
Как там это называют??импортозамещение ну вперёд, к новым реалиям...
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Беспонтий
1648543761
как что то заменить не то чтоб простофили кто сколько знаменит прости зенит на ком вся держится игра чтобы рояль таскать не хватит сенсимильи все сразу лезут в крылья тваюмать
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jek718875
1648544418
Свинов, Горшков, я требую продолжения банкета
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sined1951
1648546150
Жаль, жаль что Крылышки растаскивают.
Ответить
ViktorMG1953
1648549697
А Карлсона зачем брали? На сборах он был не плох. Жаль травму получил.
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Persona_non_Grata
1648552940
Импортозамещение ? )))
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zigbert
1648574210
По личным показателям не хуже Айртона.
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