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Айртон близок к аренде из «Спартака» во «Фламенго» с опцией выкупа (UOL)

Защитник «Спартака» Айртон близок к переходу во «Фламенго».

По информации UOL, стороны практически договорились об аренде бразильца до декабря 2022 года.

В арендном соглашении также будет прописана опция выкупа, которая активируется при достижении определенных целей.

  • Айртон перешел в «Спартак» в 2018 году.
  • В этом году он продлил контракт.
  • Накануне ФИФА разрешила легионерам РПЛ в одностороннем порядке приостановить контракты.

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Источник: UOL

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Комментарии4
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    Рейтинг: +16345

    Persona_non_Grata 36 минут назад

    А зачем игрока основы отдавать в аренду ?

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    Рейтинг: +4572

    Бомбардиръ > Persona_non_Grata 29 минут назад

    Он хрюшек не будет спрашивать, и в одностороннем порядке приостановит контракт(

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    Рейтинг: +16345

    Persona_non_Grata > Бомбардиръ 26 минут назад

    Это ОН тебе рассказал или это твои домыслы ? )

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    Рейтинг: +4572

    Бомбардиръ > Persona_non_Grata 20 минут назад

    Ежу понятно, что хрюшкам лучше было как-нибудь договориться, чем просто потерять своего игрока.

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