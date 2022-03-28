Айртон близок к аренде из «Спартака» во «Фламенго» с опцией выкупа (UOL)

Защитник «Спартака» Айртон близок к переходу во «Фламенго».

По информации UOL, стороны практически договорились об аренде бразильца до декабря 2022 года.

В арендном соглашении также будет прописана опция выкупа, которая активируется при достижении определенных целей.

Айртон перешел в «Спартак» в 2018 году.

В этом году он продлил контракт.

Накануне ФИФА разрешила легионерам РПЛ в одностороннем порядке приостановить контракты.

Зарегистрируйтесь и получите 1000 рублей бесплатно на первую ставку