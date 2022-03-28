Айртон близок к аренде из «Спартака» во «Фламенго» с опцией выкупа (UOL)

Защитник «Спартака» Айртон близок к переходу во «Фламенго».
По информации UOL, стороны практически договорились об аренде бразильца до декабря 2022 года.
В арендном соглашении также будет прописана опция выкупа, которая активируется при достижении определенных целей.
- Айртон перешел в «Спартак» в 2018 году.
- В этом году он продлил контракт.
- Накануне ФИФА разрешила легионерам РПЛ в одностороннем порядке приостановить контракты.
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Источник: UOL