«Спартак» может заработать 10 миллионов на продаже Айртона («СЭ»)

Левый защитник Айртон близок к уходу из «Спартака».

На сегодня запланирован вылет футболиста в Бразилию для прохождения медосмотра.

По информации «СЭ», аренда Айртона во «Фламенго» покроет его зарплату, а в перспективе «Спартак» может заработать на этой сделке порядка 10 миллионов долларов.

Айртон выступает за «Спартак» с января 2019 года.

В этом сезоне он забил 1 гол и сделал 1 ассист в 30 матчах.

Сейчас футболист восстанавливается после травмы.

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