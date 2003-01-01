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«Спартак» может заработать 10 миллионов на продаже Айртона («СЭ»)

Левый защитник Айртон близок к уходу из «Спартака».

На сегодня запланирован вылет футболиста в Бразилию для прохождения медосмотра.

По информации «СЭ», аренда Айртона во «Фламенго» покроет его зарплату, а в перспективе «Спартак» может заработать на этой сделке порядка 10 миллионов долларов.

  • Айртон выступает за «Спартак» с января 2019 года.
  • В этом сезоне он забил 1 гол и сделал 1 ассист в 30 матчах.
  • Сейчас футболист восстанавливается после травмы.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +31884

    oyabun 4 минуты назад

    Простой вопрос Федуну - Зачем?! 10 лямов будут по левому флангу вместо Айртона бегать? Так же успешно?

    0
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  • ...
    Рейтинг: +55

    илья 009 8 минут назад

    Отстой...лучший левый защитник...

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