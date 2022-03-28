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  • «Спартак» может заработать 10 миллионов на продаже Айртона («СЭ»)

«Спартак» может заработать 10 миллионов на продаже Айртона («СЭ»)

28 марта 2022, 20:49
15

Левый защитник Айртон близок к уходу из «Спартака».

На сегодня запланирован вылет футболиста в Бразилию для прохождения медосмотра.

По информации «СЭ», аренда Айртона во «Фламенго» покроет его зарплату, а в перспективе «Спартак» может заработать на этой сделке порядка 10 миллионов долларов.

  • Айртон выступает за «Спартак» с января 2019 года.
  • В этом сезоне он забил 1 гол и сделал 1 ассист в 30 матчах.
  • Сейчас футболист восстанавливается после травмы.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Спартак Фламенго Айртон
Комментарии (15)
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илья 009
1648491880
Отстой...лучший левый защитник...
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oyabun
1648492089
Простой вопрос Федуну - Зачем?! 10 лямов будут по левому флангу вместо Айртона бегать? Так же успешно?
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alefreddy
1648492772
Есть хорошая замена Классен все будет хорошо
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portero
1648499028
всё настолько плохо у Федуна, что решил продать???
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vladimir-7
1648531210
В перспективе спартак может заработать на Айртоне 10 млн. долларов, а может и не заработать их.
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алдан2014
1648531838
И останется из легов у нас один Антоха,через год два. Причем во всей рпл
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mahan
1648536762
Пусть едет, давно пора было с ним прощаться. Привозит столько же сколько и Рассказов. Пусть и его с собой заберет.
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ilichkadr
1648548100
Да, уж..... стать вторым Фернандесом, каким его видели в момент приезда, Айртону не удалось. 10 миллионов долларов за Айртона, говоря откровенно, верится в это с трудом. Для Фламенго это космические деньги. За Пабло из Локо Фламенго отстегул 2.8 миллиона. Сравнивать Пабло и Айртона просто не серьёзно.
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zigbert
1648556826
Все же жаль будет если уйдет. Деньги правда хорошие за его продажу, только вот связываться с бразильцами не всегда бывает просто. Рошу вон до сих пор не могут купить.
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