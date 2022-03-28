«Спартак» может заработать 10 миллионов на продаже Айртона («СЭ»)

Левый защитник Айртон близок к уходу из «Спартака».
На сегодня запланирован вылет футболиста в Бразилию для прохождения медосмотра.
По информации «СЭ», аренда Айртона во «Фламенго» покроет его зарплату, а в перспективе «Спартак» может заработать на этой сделке порядка 10 миллионов долларов.
- Айртон выступает за «Спартак» с января 2019 года.
- В этом сезоне он забил 1 гол и сделал 1 ассист в 30 матчах.
- Сейчас футболист восстанавливается после травмы.
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Источник: «Спорт-Экспресс»