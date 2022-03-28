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Зеленов: «В «Спартак» действительно обратились по Айртону. Переговоры далеки от завершения»

Глава пресс-служба «Спартака» Дмитрий Зеленов подтвердил информацию о том, что защитник Айртон может покинуть столичный клуб.

Ранее сообщалось, что 24-летний бразилец близок к аренде во «Фламенго» до декабря.

«В «Спартак» действительно обратились по Айртону. Наш клуб находится в контакте с теми, кто заинтересован в услугах футболиста.

Пока переговоры далеки от завершения, и на это есть много причин. Однако текущая ситуация в мире заставляет нас быть гибкими и оперативно принимать те решения, которые бы пошли на пользу клубу. Ситуация развивается, мы будем информировать, если что-то изменится», — сказал Зеленов.

  • Айртон перешел в «Спартак» в 2018 году.
  • В этом году он продлил контракт.
  • Накануне ФИФА разрешила легионерам РПЛ в одностороннем порядке приостановить контракты.

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Источник: Sport24

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