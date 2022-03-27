Галактионов: «Есть амбиции возглавить первую сборную России»

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов не отказался бы возглавить основную команду.
СМИ до назначения Валерия Карпина летом сообщали, что РФС рассматривал Галактионова.
– У вас есть амбиции возглавить первую сборную?
– Амбиции есть всегда. Работа в сборной на любом уровне – это пик определенный в карьере. Для меня это определенная вершина.
- Накануне молодежная сборная в спарринге уступила основной сборной (0:1).
- Галактионов тренирует команду с 2019 года.
- До этого в 2017-2018 годах он работал в «Ахмате».
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Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»