Галактионов: «Есть амбиции возглавить первую сборную России»

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов не отказался бы возглавить основную команду.

СМИ до назначения Валерия Карпина летом сообщали, что РФС рассматривал Галактионова.

– У вас есть амбиции возглавить первую сборную?

– Амбиции есть всегда. Работа в сборной на любом уровне – это пик определенный в карьере. Для меня это определенная вершина.

Накануне молодежная сборная в спарринге уступила основной сборной (0:1).

Галактионов тренирует команду с 2019 года.

До этого в 2017-2018 годах он работал в «Ахмате».

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