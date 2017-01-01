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Галактионов: «Есть амбиции возглавить первую сборную России»

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов не отказался бы возглавить основную команду.

СМИ до назначения Валерия Карпина летом сообщали, что РФС рассматривал Галактионова.

– У вас есть амбиции возглавить первую сборную?

– Амбиции есть всегда. Работа в сборной на любом уровне – это пик определенный в карьере. Для меня это определенная вершина.

  • Накануне молодежная сборная в спарринге уступила основной сборной (0:1).
  • Галактионов тренирует команду с 2019 года.
  • До этого в 2017-2018 годах он работал в «Ахмате».

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Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +13246

    NewLife 1 час назад

    Уж лучше обратно в Ахмат.

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