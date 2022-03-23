Василий Уткин: «Заявка на проведение Евро-2028/32 – беспроигрышный вариант: или дадут, или посмеемся»

Видеоблогер Василий Уткин прокомментировал стремление РФС подать заявку на проведение Евро-2028/32. Декларация уже принята УЕФА.

«Вообще, конечно, это отличная новость – то, что РФС подал заявку на проведение Евро. Не знаю, кому это добавит оптимизма, но ведь это тончайший ход, ситуация win-win: или дадут, или посмеемся», – написал Уткин.

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