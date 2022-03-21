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  • Вилков – о разгроме «Рубина» Слуцкого: «Нормальный мужчина должен сам подать в отставку»

Вилков – о разгроме «Рубина» Слуцкого: «Нормальный мужчина должен сам подать в отставку»

21 марта 2022, 17:42
9

Бывший арбитр Михаил Вилков считает, что главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий должен подать в отставку после поражения от ЦСКА (1:6) в 21-м туре РПЛ.

«Нормальный мужчина после такого разгрома сам должен подать в отставку! Посмотрим на силу духа тренера «Рубина».

В Казани есть сильные и квалифицированные тренеры, которые защищали рубиновые цвета в лучшие годы этого клуба!» — сказал Вилков.

  • Слуцкий возглавляет команду с декабря 2020 года.
  • Казанцы проиграли 6 из 7 последних матчей в РПЛ.
  • Вилкова пожизненно отстранили от судейства в 2021 году.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Рубин Слуцкий Леонид Вилков Михаил
Комментарии (9)
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R_a_i_n
1647874443
Вилков даже слово мужчина не имеет права произносить.
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воинКС
1647874614
Слуцкера подъ.бнул, по делу.
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derrik2000
1647875316
Уж чья бы корова мычала...
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Боцман59rus
1647876508
_ а откуда Вилков знает про нормальных мужчин
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"supermax"
1647877041
за твое судейство ты тоже должен был сам себя отстранить от судейства как настоящий мужик
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КаДеС
1647883909
Нормальный мужчина после падения встаёт и продолжает работать, а не сбегает Конечно, если он здраво оценивает, что больше не способен, то логично уйти, но не из-за того, что проиграл
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paracetamol
1647901889
Если игроки физрука плавят, нужно уходить!
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Vitaga
1647911854
согласен с предыдущими постерами- как может голубой судить о нормальных мужчинах? а этот вилков тот еще голубизна продажная
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