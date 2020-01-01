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Вилков – о разгроме «Рубина» Слуцкого: «Нормальный мужчина должен сам подать в отставку»

Бывший арбитр Михаил Вилков считает, что главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий должен подать в отставку после поражения от ЦСКА (1:6) в 21-м туре РПЛ.

«Нормальный мужчина после такого разгрома сам должен подать в отставку! Посмотрим на силу духа тренера «Рубина».

В Казани есть сильные и квалифицированные тренеры, которые защищали рубиновые цвета в лучшие годы этого клуба!» — сказал Вилков.

  • Слуцкий возглавляет команду с декабря 2020 года.
  • Казанцы проиграли 6 из 7 последних матчей в РПЛ.
  • Вилкова пожизненно отстранили от судейства в 2021 году.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +6878

    R_a_i_n 1 минуту назад

    Вилков даже слово мужчина не имеет права произносить.

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