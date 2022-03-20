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Полоз – о матче с «Динамо»: «На поезде не ездил лет 20. На предыгровой тренировке был ужас»

Нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз рассказал, как команда добиралась на матч с «Динамо». Клубы сыграли вничью – 1:1, ростовчане пропустили ответный гол в концовке встречи.

– Как на поезде ехалось? Давно такого не было? 17 часов. Как себя ощущали после этого?

– Вчера на предыгровой тренировке вообще ужас. Многие никакие были. Я не ездил, наверное, лет 20, я думаю. Такие реалии, что ж поделать?

– Если бы не 17 часов, может, доиграли бы до конца?

– Доиграли и, может, еще бы забили.

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Источник: «Матч ТВ»

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20.03.2022 23:43
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