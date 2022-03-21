Шварц: «С «Ростовом» играли неточно. Был невынужденный брак»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц подвел итоги матча 22-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1).

– Непростая игра сегодня получилась. Не лучшим образом вошли в игру, совершали много технических ошибок. Итоговый счет – тот результат, который был неплох по сегодняшней игре.

– Не хватало ли Смолова в составе?

– Я не могу так сказать. У нас помимо него есть хорошая, мастеровая линия атаки. Вчера Федя провел свою первую тренировку после небольшой простуды, поэтому вначале вышел Тюкавин. Сегодня мы играли неточно. Был невынужденный брак. Нам не хватало точности в передачах.

– Как оцениваете судейство?

– Я не хотел бы открыто давать оценку судейству. Момент с 11-метровым я еще не видел.

«Динамо» занимает второе место в РПЛ, отставание от «Зенита» – 5 очков.

Следующая игра – против «Краснодара» (3 апреля).

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