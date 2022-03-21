Карпин – о матче с «Динамо»: «Горд за пацанов. Играли с командой, которая борется за чемпионство»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал комментарий после матча 22-го тура РПЛ с «Динамо» (1:1).

– Как вы расцениваете эту ничью? В положительном ключе – или вы упустили победу?

– В положительном ключе. Есть разочарование, что потеряли два очка. Глядя на составы команд, ничья – хороший результат. Мы играли с командой, которая борется за чемпионство. Это хороший результат. Я горд за пацанов.

– Сказался ли переезд на поезде?

– Если вам надо написать, что да, то напишите. Это меньшее из зол. Понятно, что на самолете было бы лучше. На поле по игре никто бы этого не сказал. К сожалению, поезд сейчас типичный вид транспорта для нас. Вам рекомендую этот транспорт, а футболистам так добираться нежелательно.

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