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ФНЛ. «Краснодар-2» уступал к 72-й минуте «Томи», но победил

«Краснодар-2» в 28-м туре ФНЛ оказался сильнее «Томи». Оба гола гостей забили легионеры, принесшие волевую победу.

На 42-й минуте «Томь» не реализовала пенальти (Артем Галаджан). На 86-й минуте у хозяев был удален Артем Абрамов.

Обе команды идут в середине таблицы – вне зон вылета и выхода в РПЛ.

Россия. ФНЛ. 28-й тур

Томь (Томск) – Краснодар-2 (Краснодар) – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Горовых, 39; 1:1 – Олусегун, 72; 1:2 – Окоронкво, 82.

Нереализованные пенальти: Галаджан, 42 – Олусегун, 72.

Удаления: Абрамов, 86 (вторая ж.к.) – нет.

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Источник: Бомбардир.ру

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