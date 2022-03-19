Червиченко: «В РПЛ должно быть минимум 18 команд»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко выступил за расширение РПЛ. Вопрос должны решить в течение марта.
«Считаю, что лигу надо расширить. 18 команд – это абсолютно нормальное количество. Это минимум», – сказал Червиченко на ютуб-канале «Футбольный Биги».
- За расширение выступает и главный тренер сборной России Валерий Карпин.
- Россия отстранена от еврокубков.
- Червиченко помимо управления «Спартаком» был президентом «Химок».
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Источник: Бомбардир.ру