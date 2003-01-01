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Червиченко: «В РПЛ должно быть минимум 18 команд»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко выступил за расширение РПЛ. Вопрос должны решить в течение марта.

«Считаю, что лигу надо расширить. 18 команд – это абсолютно нормальное количество. Это минимум», – сказал Червиченко на ютуб-канале «Футбольный Биги».

  • За расширение выступает и главный тренер сборной России Валерий Карпин.
  • Россия отстранена от еврокубков.
  • Червиченко помимо управления «Спартаком» был президентом «Химок».

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Источник: Бомбардир.ру

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Сегодня, 23:01
Комментарии1
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    Рейтинг: +23881

    bset 33 минуты назад

    Крутить количество и реформы проводить надо было раньше. Сейчас футбол умрет вслед за экономикой. Тут перемены нужны совершенно на ином уровне.

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