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  • Депутат Госдумы Терюшков: «Легионеры вредят российскому футболу»

Депутат Госдумы Терюшков: «Легионеры вредят российскому футболу»

19 марта 2022, 19:52
11

Председатель наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал уход из клуба трех иностранцев. Также Терюшков занимает мандат в Государственной думе РФ.

«Будем набирать в каждом матче, несмотря на уход легионеров, в том числе и основного нападающего Дидье Ламкеля Зе. Ничего страшного. Легионеры вредят нашему футболу, будем думать о наших ребятах.

У нас нет предпосылок, что ещe кто-то уйдeт из легионеров. Европейские агенты легионеров повлияли на то, чтобы футболисты покинули клуб, они воспользовались этой нечестной игрой, подзаработав на игроках, сами игроки не хотели уходить. Мы смотрим футболистов в нашей структуре. Ничего страшного, у нас есть свои игроки», – сказал Терюшков.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Химки
Комментарии (11)
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САДЫЧОК
1647710310
Что , он несёт ?!
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Ганнибал Лектор
1647714761
Футболу вредят невменяемые гос. чиновники, а не легионеры
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Persona_non_Grata
1647717389
" Терюшков ЗАНИМАЕТ мандат в Государственной думе РФ " - вот это правильное определение большинству депутатов - они действительно не делом занимаются, а ЗАНИМАЮТ места (((
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Вомбат
1647719213
"Легионеры вредят нашему футболу... У нас нет предпосылок, что ещe кто-то уйдeт из легионеров." Ты депутат или кто? Создай им эти предпосылки. Пусть канают из нашего футбола все эти вредные для нашего футбола малкомы и прочие промесы.
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Добрый Бобер
1647721147
Российскому футболу вредит российская внешняя политика.
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Plyash
1647722839
Дурак - он и в Госдуме дурак.
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BRO_football
1647726385
Это действительно так. Из-за лёгкой доступности легионеров клубы так и не научились воспитывать своих русских футболистов. А это очень вредит сборной России. Наши клубы совсем обленились. Но почему-то европейские клубы не забивают на воспитание собственных футболистов, при наличии у них доступа к легионерам.
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САДЫЧОК
1647755307
Они вокруг , куда не глянь , эти терюшковы !
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Hektor 84
1647784928
Тупая чинуша сам себе противоречишь! Раз ты за молодых российских футболистов, что делали в Химках дети?
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Hektor 84
1647785098
И что делают в команде пенсионеры глушак, Жирков, Мамаев? Они не мешают развитию молодых? Нашему футболу мешают тупые чинуши, которые присосались к нему.
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