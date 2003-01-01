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Депутат Госдумы Терюшков: «Легионеры вредят российскому футболу»

Председатель наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал уход из клуба трех иностранцев. Также Терюшков занимает мандат в Государственной думе РФ.

«Будем набирать в каждом матче, несмотря на уход легионеров, в том числе и основного нападающего Дидье Ламкеля Зе. Ничего страшного. Легионеры вредят нашему футболу, будем думать о наших ребятах.

У нас нет предпосылок, что ещe кто-то уйдeт из легионеров. Европейские агенты легионеров повлияли на то, чтобы футболисты покинули клуб, они воспользовались этой нечестной игрой, подзаработав на игроках, сами игроки не хотели уходить. Мы смотрим футболистов в нашей структуре. Ничего страшного, у нас есть свои игроки», – сказал Терюшков.

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Источник: Metaratings

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Комментарии3
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    Рейтинг: +959

    edw7777 37 минут назад

    И такие и…ы заседают в думе. Куда мы катимся?

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    Ответить
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    Рейтинг: +8955

    САДЫЧОК 51 минуту назад

    Что , он несёт ?!

    2
    Ответить
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    Рейтинг: +14766

    Cleaner 1 час назад

    Люди с мандатами вредят не только футболу...(

    3
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