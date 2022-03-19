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  • ⚡️ РПЛ. «Нижний Новгород» во второй раз в сезоне отобрал очки у «Спартака»

⚡️ РПЛ. «Нижний Новгород» во второй раз в сезоне отобрал очки у «Спартака»

19 марта 2022, 15:56
48

В 22-м туре чемпионата России «Спартак» на выезде сыграл вничью с «Нижним Новгородом» со счетом 1:1.

Команды обменялись голами в течение двух минут в середине второго тайма – сначала забил Кристофер Мартинс Перейра, а затем Иброхимхалил Юлдошев.

На 78-й минуте Квинси Промес реализовал пенальти, однако судья отменил забитый мяч после просмотра VAR.

Нижегородцы во второй раз в сезоне отобрали очки у спартаковцев – в августе была победа в Москве (2:1).

Россия. РПЛ. 22-й тур

Нижний Новгород – Спартак (Москва) – 1:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Мартинс, 72; 1:1 – Юлдошев, 74.

Нереализованный пенальти: нет – Промес, 78.

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Стоцкий (Александров, 86), Каккоев (Кешкеш, 62), Гоцук, Масоэро, Юлдошев, Калинский, Шарипов, Кравцов, Сулейманов (Горбунов, 71), Эннин.

«Спартак»: Селихов, Литвинов (Соболев, 87), Жиго, Джикия, Айртон (Мозес, 46), Зобнин (Умяров, 65), Мартинс, Хлусевич, Промес, Бакаев (Игнатов, 65), Николсон.

Предупреждения: Эннин, 43; Сулейманов, 56; Стоцкий, 75; Кравцов, 88; Нигматуллин, 90+4 – Мартинс, 83; Игнатов, 90+3.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Спартак
Комментарии (48)
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Fusballer
1647694613
Такой Спартак нам не нужен!
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Боцман59rus
1647694924
_ вероятность "сухого" матча, в исполнении Спартака, даже меньше чем волос на голове у Гоши Куценко, сколько раз зарекался смотреть на футбол, в исполнении этого недоразумения, но не сдержался и опять 3,14 здец. Даже в передвижении муравьев по муравейнику, больше мысли и порядка, чем в перемещении этих бревен по полю
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Persona_non_Grata
1647695245
БЛ*** !!! ((( Это уже похоже на проклятие какое-то (((. И видимо есть за что - нельзя было так с Каррерой !!!
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knikos
1647695258
В своей жизни я только один раз видел, как кто-то ТАК пробил пенальти . На чемпе завода .
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JTherry
1647695330
Ваноли верни конспекты обратно Конте: смотреть за мучениями Спартака на поле мочи нет...((( до сих пор удивляюсь, как при такой игре Спартак выиграл у динамы...
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Artemka444
1647695402
Спартаку так и надо!!! Меньше хорохориться будут!!!
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АлексМак
1647695516
Керж- красавчик, снова унизили некогда именитый клуб!
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Великий Глaдиатор
1647695532
Принесите кофе с сигарой... Я с удовольствием несколько раз посмотрю видеообзор этого матча )))
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Джанни Родари
1647696679
Ну что. Хрюндели одним очком спаслись от пердива
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zigbert
1647697283
Преимущество у Спартака было, особенно во втором тайме. Ну как так можно, только сумели забить мяч, тут же пропускать в свои ворота.А ведь удар головой Юлдошева был не такой сильный но игрока оставили без присмотра и ему никто не мешал. Для обороны в этом матче случай не единичный. По прежнему много неточных передач и потерь мяча. Гоцук рубил всех подряд но даже желтой не получил.
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