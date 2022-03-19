⚡️ РПЛ. «Нижний Новгород» во второй раз в сезоне отобрал очки у «Спартака»

В 22-м туре чемпионата России «Спартак» на выезде сыграл вничью с «Нижним Новгородом» со счетом 1:1.

Команды обменялись голами в течение двух минут в середине второго тайма – сначала забил Кристофер Мартинс Перейра, а затем Иброхимхалил Юлдошев.

На 78-й минуте Квинси Промес реализовал пенальти, однако судья отменил забитый мяч после просмотра VAR.

Нижегородцы во второй раз в сезоне отобрали очки у спартаковцев – в августе была победа в Москве (2:1).

Россия. РПЛ. 22-й тур

Нижний Новгород – Спартак (Москва) – 1:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Мартинс, 72; 1:1 – Юлдошев, 74.

Нереализованный пенальти: нет – Промес, 78.

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Стоцкий (Александров, 86), Каккоев (Кешкеш, 62), Гоцук, Масоэро, Юлдошев, Калинский, Шарипов, Кравцов, Сулейманов (Горбунов, 71), Эннин.

«Спартак»: Селихов, Литвинов (Соболев, 87), Жиго, Джикия, Айртон (Мозес, 46), Зобнин (Умяров, 65), Мартинс, Хлусевич, Промес, Бакаев (Игнатов, 65), Николсон.

Предупреждения: Эннин, 43; Сулейманов, 56; Стоцкий, 75; Кравцов, 88; Нигматуллин, 90+4 – Мартинс, 83; Игнатов, 90+3.

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