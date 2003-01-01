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⚡️ РПЛ. «Нижний Новгород» во второй раз в сезоне отобрал очки у «Спартака»

В 22-м туре чемпионата России «Спартак» на выезде сыграл вничью с «Нижним Новгородом» со счетом 1:1.

Команды обменялись голами в течение двух минут в середине второго тайма – сначала забил Кристофер Мартинс Перейра, а затем Иброхимхалил Юлдошев.

На 78-й минуте Квинси Промес реализовал пенальти, однако судья отменил забитый мяч после просмотра VAR.

Нижегородцы во второй раз в сезоне отобрали очки у спартаковцев – в августе была победа в Москве (2:1).

Россия. РПЛ. 22-й тур

Нижний Новгород – Спартак (Москва) – 1:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Мартинс, 72; 1:1 – Юлдошев, 74.

Нереализованный пенальти: нет – Промес, 78.

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Стоцкий (Александров, 86), Каккоев (Кешкеш, 62), Гоцук, Масоэро, Юлдошев, Калинский, Шарипов, Кравцов, Сулейманов (Горбунов, 71), Эннин.

«Спартак»: Селихов, Литвинов (Соболев, 87), Жиго, Джикия, Айртон (Мозес, 46), Зобнин (Умяров, 65), Мартинс, Хлусевич, Промес, Бакаев (Игнатов, 65), Николсон.

Предупреждения: Эннин, 43; Сулейманов, 56; Стоцкий, 75; Кравцов, 88; Нигматуллин, 90+4 – Мартинс, 83; Игнатов, 90+3.

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Источник: «Бомбардир»

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Сегодня, 15:56
Комментарии53
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    Рейтинг: +1160

    Toomans 16 минут назад

    Всем привет! Смотрел матч, чтобы порадоваться за игру НН)При таких скудных ресурсах показывать достаточно содержательный футбол - многого стоит! Не сказать, что нижегородцы рвали и метали, но очень достойно держаться против Спартака нужно суметь)Искренне полагаю, что сегодня КБ обыграли сами себя. В который раз отмечаю для себя безответственность Промеса. Всё-таки ему не хватает мотивации. Он может гораздо сильнее играть. Айртон ещё раз доказал свою несостоятельность. Надеюсь, у него со здоровьем не будет проблем. Да, кстати. По поводу спорного момента с его травмой. Я смотрел повторы и пришел к выводу, что ситуацию нужно разбирать. С одной стороны -игровой момент и стык, с другой - грубая игра. Но защитник не видел, куда опускает ногу.

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    Рейтинг: +14749

    Cleaner 30 минут назад

    РЖУ ни могу! Как можно ТАК пробить пенальти??? РЖУ ни могу!...)))

    1
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    Рейтинг: +25523

    slavutiq70 30 минут назад

    Однозначно худшая команда за последние лет 50 лет .....

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    Рейтинг: +3996

    Snek 33 минуты назад

    Сегодня лучший день недели, сегодня свиньи пролетели!

    2
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    Рейтинг: +405

    Zenit40k 34 минуты назад

    А Лейпциг они раскатали бы ,гыгы

    0
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    Рейтинг: +4605

    neim 49 минут назад

    Это уже клиника ))).

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    Рейтинг: +3705

    raritet 1 час назад

    Кержаков подтвердил мою мысль, что в этом году чемпионом не стать Спартаку. Какой-то молодой спартаковец сразу после паузы намеревался догнать и перегнать . Я еще предложил версию такого развития событий: Спартак все остальные матчи выигрывает , а все оставшиеся команды в это самое время как бы ушли в отпуск и ждут когда Спартак наберет очков. А сегодня получается , что и ждать пришлось бы долго. Ну возможно , что Ваноли нужно больше времени чтобы наладить баланс команды.

    2
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    Рейтинг: +94902

    zigbert 1 час назад

    Преимущество у Спартака было, особенно во втором тайме. Ну как так можно, только сумели забить мяч, тут же пропускать в свои ворота.А ведь удар головой Юлдошева был не такой сильный но игрока оставили без присмотра и ему никто не мешал. Для обороны в этом матче случай не единичный. По прежнему много неточных передач и потерь мяча. Гоцук рубил всех подряд но даже желтой не получил.

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    Рейтинг: +831

    Дубина 1 час назад

    Все ноги поотбивал филиал газпромовский игрокам КБ!
    Накипело!!!! ФЯДУН продай клуб быстрее)))
    Тренера в команде нет) Игроки играть не хотят)))

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    Рейтинг: +2739

    Джанни Родари 1 час назад

    Ну что. Хрюндели одним очком спаслись от пердива

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