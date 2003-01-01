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«Спартак» – о фоле Гоцука на Айртоне: «Почему Соболева за идентичный эпизод удалили, а здесь даже жeлтой нет?»

«Спартак» выражает недовольство судейством во время матча 22-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода».

В конце первого тайма защитник нижегородцев Кирилл Гоцук грубо сфолил против Айртона, наступив ему на голеностоп прямой ногой.

«45+1. Прямой ногой в Айртона врезался Гоцук. ВАР?» – говорится в одном посте «Спартака».

«Почему Саша Соболев в матче с «Ахматом» за идентичный эпизод получает красную карточку, а здесь даже не было жeлтой?» – продолжает задаваться вопросами клубная пресс-служба.

«Второй тайм начался! После столкновения Айртона унесли на носилках. Мозес вышел вместо него. Гоцук на поле. Здоровья, Лукас!» – гласит третья публикация.

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Источник: телеграм-канал «Спартака»

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Комментарии25
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    Рейтинг: +14749

    Cleaner 46 минут назад

    Спартак, тут я на вашей стороне. Красная карточка на Айртоне - СТОПУДОВАЯ!!! Так судить НЕЛЬЗЯ...(((

    0
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    Рейтинг: +94902

    zigbert 59 минут назад

    Ну а что тут можно сказать. На повторе все прекрасно видно. Выглядит конечно ужасно. Было бы простительно если бы Айртон продолжил игру но его унесли на носилках. Айртону самое главное здоровья!

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    Рейтинг: +5773

    subbotaspartak 1 час назад

    Стрёмно пенальку пробил...

    0
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    Рейтинг: +21786

    JTherry 1 час назад

    судья Иванов: «Игрок очевидно играет в мяч и просто приземляется на ногу, он не делал никаких дополнительных движений»... Гоцука надо было удалять, но был конец тайма, Иванов "замял" эпизод... Соболев точно так же не делал "никаких дополнительных движений", почему же тогда его удалили..? ангажированный судья Иванов...(

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    Рейтинг: +17542

    DVOK68 > JTherry 1 час назад

    Хорошо.Накосячил Иванов.Отстранят.
    А есть уверенность что причина того, что нас "трясёт"как нервнобольного(игра команды)-исключительно предвзятое судейство?!
    Да мы сами себя хороним,хороним своей несыгранностью,своей бестолковостью и своими нервами,как у наркомана,млин...плюс накладывается бездарные решения Федуна с Заремой!Руководство шлак полный,кто сказал что это не отражается на тренерском штабе и игре команды!Ваноли даже за полноценные сборы не смог определиться кто основа а кто на лавке на подхвате!Судейские ошибки....да они есть почти в любой игре,любой команды футбольной,не только Спартака.А если каждый раз истерики закатывать из-за судейства,то и играть не надо совсем,верно?
    Типа нас же всё равно судьи задавят,типа заговор...Да еру

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    Рейтинг: +21786

    JTherry > DVOK68 1 час назад

    я разве сказал где-то, что играть самим не надо..? надо, обязательно надо, сами собой победы не придут, их надо добывать в борьбе потом и кровью, мастерством и волей к победе... при этом в чемпионате судьи должны отрабатывать свой "хлеб" и судить адекватно, чтобы принимались логичные решения... а пока я вижу, что судьи ангажированны, откровенно плохо и нелогично судят, даже с помощью ВАР - именно в этом суть, а не "истерика" моего коммента...

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    Рейтинг: +17542

    DVOK68 > JTherry 57 минут назад

    Про истерики я не про вас,ну что вы ей-Богу...Было сказано про неумных руководителей Спартака,и про некоторых неострых болел,к которым я вас не отношу.и что "самим играть не надо"это не про вас сказано было,а в контексте всеобщего разгильдяйства,в котором сейчас руководство и игроки Спартака.

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    Рейтинг: +15343

    Hektor 84 1 час назад

    Здоровья Лукас! А Иванова пожизненно отстранить вообще от футбольной деятельности.

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    Рейтинг: +6833

    R_a_i_n 1 час назад

    Потому что это другое, надо понимать. Ручной судья однако!

    5
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    Рейтинг: +89

    АлексМак 2 часа назад

    судья Иванов- само спокойствие,- старался судить объективно. И симуляцию заметил. Хотя мелкие ошибочки были. (Сулейманову зачем- то жёлтую выдал). Ибо непростой для судейства матч. Хотя со Спартаком так всегда, потому что Спартак ВСЕГДА аппелирует к любому арбитру, и арбитры уже давно имеют это ввиду.

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    Рейтинг: +799

    alefreddy 2 часа назад

    конечно красная но по игре как многие пишут возили возили а что толку а еще и пеналь даже забить не могут.Вот вам класс команды

    3
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    Рейтинг: +16098

    Persona_non_Grata > alefreddy 2 часа назад

    В прошлом матче левый пенальти на Мартинсе нам поставили ( что официально уже признано ), а сегодня красную заныкали, но даже не взирая на это такие матчи НАДО выигрывать !!!

    4
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    Рейтинг: +17542

    DVOK68 2 часа назад

    Достали ныть!Играть и попадать по мячу научитесь,и пенали исполнять сначала-тогда и поводов не будет про судейство вспоминать!

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    Рейтинг: +807

    Узб@гоеный 2 часа назад

    Игнатову ещё учиться и учиться ныркам. Надо факультативно поучиться у Соболева. гыгыгы

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