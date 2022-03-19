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  • «Спартак» – о фоле Гоцука на Айртоне: «Почему Соболева за идентичный эпизод удалили, а здесь даже жeлтой нет?»

«Спартак» – о фоле Гоцука на Айртоне: «Почему Соболева за идентичный эпизод удалили, а здесь даже жeлтой нет?»

19 марта 2022, 15:15
18

«Спартак» выражает недовольство судейством во время матча 22-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода».

В конце первого тайма защитник нижегородцев Кирилл Гоцук грубо сфолил против Айртона, наступив ему на голеностоп прямой ногой.

«45+1. Прямой ногой в Айртона врезался Гоцук. ВАР?» – говорится в одном посте «Спартака».

«Почему Саша Соболев в матче с «Ахматом» за идентичный эпизод получает красную карточку, а здесь даже не было жeлтой?» – продолжает задаваться вопросами клубная пресс-служба.

«Второй тайм начался! После столкновения Айртона унесли на носилках. Мозес вышел вместо него. Гоцук на поле. Здоровья, Лукас!» – гласит третья публикация.

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Источник: телеграм-канал «Спартака»
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Спартак Гоцук Кирилл Соболев Александр Айртон
Комментарии (18)
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Челнинец
1647692964
Всё просто, судит Иванов, газпромовское ч.у.че.ло
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Hektor 84
1647694232
В играх Спартака продолжается судейский беспредел!
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alefreddy
1647694847
конечно красная но по игре как многие пишут возили возили а что толку а еще и пеналь даже забить не могут.Вот вам класс команды
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АлексМак
1647695841
судья Иванов- само спокойствие,- старался судить объективно. И симуляцию заметил. Хотя мелкие ошибочки были. (Сулейманову зачем- то жёлтую выдал). Ибо непростой для судейства матч. Хотя со Спартаком так всегда, потому что Спартак ВСЕГДА аппелирует к любому арбитру, и арбитры уже давно имеют это ввиду.
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R_a_i_n
1647696053
Потому что это другое, надо понимать. Ручной судья однако!
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Hektor 84
1647696380
Здоровья Лукас! А Иванова пожизненно отстранить вообще от футбольной деятельности.
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JTherry
1647696854
судья Иванов: «Игрок очевидно играет в мяч и просто приземляется на ногу, он не делал никаких дополнительных движений»... Гоцука надо было удалять, но был конец тайма, Иванов "замял" эпизод... Соболев точно так же не делал "никаких дополнительных движений", почему же тогда его удалили..? ангажированный судья Иванов...(
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subbotaspartak
1647699076
Стрёмно пенальку пробил...
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zigbert
1647699592
Ну а что тут можно сказать. На повторе все прекрасно видно. Выглядит конечно ужасно. Было бы простительно если бы Айртон продолжил игру но его унесли на носилках. Айртону самое главное здоровья!
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piligrim1986
1647710574
в аналогичной ситуации Лисакович красную отхватил, но судьи у нас же святые, про них как про покойников, либо хорошо, либо дисквал
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