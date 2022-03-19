«Спартак» – о фоле Гоцука на Айртоне: «Почему Соболева за идентичный эпизод удалили, а здесь даже жeлтой нет?»

«Спартак» выражает недовольство судейством во время матча 22-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода».

В конце первого тайма защитник нижегородцев Кирилл Гоцук грубо сфолил против Айртона, наступив ему на голеностоп прямой ногой.

«45+1. Прямой ногой в Айртона врезался Гоцук. ВАР?» – говорится в одном посте «Спартака».

«Почему Саша Соболев в матче с «Ахматом» за идентичный эпизод получает красную карточку, а здесь даже не было жeлтой?» – продолжает задаваться вопросами клубная пресс-служба.

«Второй тайм начался! После столкновения Айртона унесли на носилках. Мозес вышел вместо него. Гоцук на поле. Здоровья, Лукас!» – гласит третья публикация.

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