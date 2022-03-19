Тренер «Крыльев» Гаус: «Слухи про «Спартак» подстегнули Ломаева»

Тренер «Крыльев Советов» Виктор Гаус рассказал, как повлияли на вратаря Ивана Ломаева новости о желании «Спартака» подписать его.

«Могут ли слухи про Ломаева в «Спартаке» навредить ему? Мне кажется, наоборот, только подстегнули. Советую ему не забивать себе голову сплетнями.

Я им всем говорю: ребята, работайте. Если будете заслуживать, предложения вас догонят. По своему опыту знаю – я же вообще бесперспективным считался и только своим трудом чего-то добился.

Дерзкий ли Ломаев? На поле – да», – сказал Гаус.

В этом сезоне 23-летний Ломаев пропустил 21 гол в 20 матчах.

Его рыночная стоимость – 2 миллиона евро.

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