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    «Спартак» рассматривает Ломаева из «Крыльев»

    Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев может перейти в «Спартак».

    Как пишет «Спорт-Экспресс», московский клуб рассматривает возможность приобретения 22-летнего российского голкипера.

    Ранее сообщалось, что «Спартак» зимой хочет купить 1-2 вратарей для конкуренции Александру Максименко.

    • В этом сезоне Ломаев провел 10 матчей в РПЛ, пропустив 13 голов.
    • Его рыночная цена – 1,2 млн евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +711

      Sancho010365 24 минуты назад

      Симпатичная команда в Куйбышеве, хочется чтобы показывали красоту и развивались дальше. Не хочется, чтобы команду разобрали по кускам. Спартак, в Ваших рядах хочу видеть наших футболистов Динамо К., а именно Забарный Илья, Тымчик Александр (защитники), Цыганков Виктор (полузащита) та Супряга Владислав (нападение) за любые Ваши деньги и газ со скидкою. На 101 год любимой команды Москвы чемпионство РПЛ будет гарантировано. Факт!

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      Рейтинг: +21872

      vladimir-7 > Sancho010365 15 минут назад

      Заберите себе эту любимую вами команду и будет вам нефть от
      Лукойла бесплатная.

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