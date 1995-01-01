«Спартак» рассматривает Ломаева из «Крыльев»

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Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев может перейти в «Спартак».
Как пишет «Спорт-Экспресс», московский клуб рассматривает возможность приобретения 22-летнего российского голкипера.
Ранее сообщалось, что «Спартак» зимой хочет купить 1-2 вратарей для конкуренции Александру Максименко.
- В этом сезоне Ломаев провел 10 матчей в РПЛ, пропустив 13 голов.
- Его рыночная цена – 1,2 млн евро.