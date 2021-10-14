«Спартак» хочет купить 1-2 вратарей зимой

«Спартак» в зимнее трансферное окно планирует укрепить вратарскую линию.

Как пишет «РБ-Спорт», клуб собирается подписать одного или двух голкиперов для конкуренции Александру Максименко. Руководство «Спартака» считает, что нынешние вратари команды не соответствуют этому уровню.

В заявке «Спартака» на РПЛ четыре голкипера: Артем Ребров, Александр Селихов, Даниил Марков и Максименко.