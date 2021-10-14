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«Спартак» хочет купить 1-2 вратарей зимой

14 октября 2021, 12:42
23

«Спартак» в зимнее трансферное окно планирует укрепить вратарскую линию.

Как пишет «РБ-Спорт», клуб собирается подписать одного или двух голкиперов для конкуренции Александру Максименко. Руководство «Спартака» считает, что нынешние вратари команды не соответствуют этому уровню.

В заявке «Спартака» на РПЛ четыре голкипера: Артем Ребров, Александр Селихов, Даниил Марков и Максименко.

  • В этом сезоне Максименко провел 10 матчей, в которых пропустил 8 голов.
  • Сообщалось, что «Спартак» хочет продлить контракт с вратарем, который рассчитан до 2023 года.

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Максименко Александр
Комментарии (23)
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slavа0508
1634205030
Списали Селихова а зря ...
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paracetamol
1634205527
В сборной 5 вратарей и рылам надо столько же.
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Павелий
1634206892
Митрюшкин?
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mahan
1634207006
Лучше купите нормального опорника и защитника
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Atom2020
1634213561
Мало троих лавочников ... будет пять?
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zigbert
1634214804
Один хороший вратарь,по уровню выше Максименко,не помешал бы.
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Форвард 79
1634215583
Давайте еще двух Романьоли по 3 ляма каждого)))
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Дедуктор
1634221039
Зря. Не надо Пупса нервировать. Пупс часто очень хорош. В натуре, лучшим иногда бывает. А на лавке у хрюканов вполне комфортно Ребров с Салиховым заседают. Неча в этой компании старых пердунов юному Ломаеву делать.
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ySS
1634228672
Ну да, больше проблем нет, кроме как дублера Максименко приобрести) Придумали журналюги)
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житель СПб
1634235762
А зачем? Хороший вратарь Максименко. Да и Селихов был хорош. Лучше в защиту и в среднюю линию.
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