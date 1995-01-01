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    «Спартак» хочет купить 1-2 вратарей зимой

    «Спартак» в зимнее трансферное окно планирует укрепить вратарскую линию.

    Как пишет «РБ-Спорт», клуб собирается подписать одного или двух голкиперов для конкуренции Александру Максименко. Руководство «Спартака» считает, что нынешние вратари команды не соответствуют этому уровню.

    В заявке «Спартака» на РПЛ четыре голкипера: Артем Ребров, Александр Селихов, Даниил Марков и Максименко.

    • В этом сезоне Максименко провел 10 матчей, в которых пропустил 8 голов.
    • Сообщалось, что «Спартак» хочет продлить контракт с вратарем, который рассчитан до 2023 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 12:42
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1501

      mahan 10 минут назад

      Лучше купите нормального опорника и защитника

      0
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      Рейтинг: +10275

      Cleaner 11 минут назад

      - Чтобы продать что-нибудь ненужное, надо сначала купить что-нибудь ненужное. А у нас денег нет.
      - А давай, Дельфин, мы тебя продадим.

      0
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      Рейтинг: +4676

      Павелий 12 минут назад

      Митрюшкин?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +13664

      paracetamol 34 минуты назад

      В сборной 5 вратарей и рылам надо столько же.

      0
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      Рейтинг: +23472

      slavutiq70 43 минуты назад

      Списали Селихова а зря ...

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