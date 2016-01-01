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    «СЭ»: «Спартак» ведет переговоры с Максименко и Умяровым о новых контрактах

    «Спартак» хочет продлить сотрудничество с двумя футболистами, утверждает «СЭ».

    По информации источника, переговоры о новых контрактах ведутся с вратарем Александром Максименко и полузащитником Наилем Умяровым.

    Действующие соглашения обоих игроков рассчитаны до июня 2023 года.

    • Максименко в этом сезоне пропустил 15 голов в 14 матчах.
    • В активе Умярова 12 игр без результативных действий.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:51
    Комментарии12
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      Рейтинг: +5193

      maygli 3 секунды назад

      По результатам и контракты надо делать.
      Только не пойму чего так рано, до июня 23-го ещё играть и играть, какой смысл сейчас что-то менять?
      Пусть этот сезон отыграют, а уже по ходу следующего сезона можно смотреть контракт.

      0
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      Рейтинг: +1921

      kvm 43 минуты назад

      Максименка должен в ногах у Федуна валяться и его тп делать приятно каждый день...

      0
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      Рейтинг: +10811

      Литейный4 48 минут назад

      Нам нравится кого подписывает Срамтак. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +23058

      slavutiq70 52 минуты назад

      Походу Селехову так и не дадут шанс стать в рамку по мне так он сильней . но я конечно не не спец но Максимка порой такие ляпы допускает что пипец и по ходу это неисправимо

      0
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      Рейтинг: +29779

      oyabun 55 минут назад

      Не понимаю зачем продлевать с Максименко? Очень средненький вратарь. Такого уровня несложно и другого купить. Лучше бы Селихова поставили первым вратарем - уйдет же парень!

      1
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      Рейтинг: +1661

      B.G. 1 час назад

      С Максименко можно и нет продлевать.

      4
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      Рейтинг: +13847

      KLIM777 2 часа назад

      Максименко это прям вообще топ)) звязда)) с вратарями прям дичь пошла полная

      2
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      Рейтинг: +25279

      silver29 2 часа назад

      оба остановились в прогрессе, хватило бы продление на один год

      3
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      Рейтинг: +10010

      Cleaner 3 часа назад

      Согласятся, куда им деваться то из Спартака. Только денег придется им раза в два больше предложить, чем сейчас и контракт лет на пять...)

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      Рейтинг: +3439

      АртурZaСМ > Cleaner 1 час назад

      Я бы на месте менеджеров обоим предложил контракты равноценные нынешним, не согласятся? До свидания... Не велика потеря...

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      Рейтинг: +12309

      ilichkadr > АртурZaСМ 56 минут назад

      С Умяровым возможно и не велика потея, а вот Максименко пока единственный вратарь. С Ребровым давно всё ясно. С Селиховым почти всё ясно. Травмы задолбали и когда будет в строю не понятно.

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      Рейтинг: +29779

      oyabun > ilichkadr 55 минут назад

      Селихов давно здоров и готов играть.

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