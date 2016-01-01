«СЭ»: «Спартак» ведет переговоры с Максименко и Умяровым о новых контрактах

По результатам и контракты надо делать.
Только не пойму чего так рано, до июня 23-го ещё играть и играть, какой смысл сейчас что-то менять?
Пусть этот сезон отыграют, а уже по ходу следующего сезона можно смотреть контракт.
«Спартак» хочет продлить сотрудничество с двумя футболистами, утверждает «СЭ».
По информации источника, переговоры о новых контрактах ведутся с вратарем Александром Максименко и полузащитником Наилем Умяровым.
Действующие соглашения обоих игроков рассчитаны до июня 2023 года.
- Максименко в этом сезоне пропустил 15 голов в 14 матчах.
- В активе Умярова 12 игр без результативных действий.