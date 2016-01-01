«СЭ»: «Спартак» ведет переговоры с Максименко и Умяровым о новых контрактах

«Спартак» хочет продлить сотрудничество с двумя футболистами, утверждает «СЭ».

По информации источника, переговоры о новых контрактах ведутся с вратарем Александром Максименко и полузащитником Наилем Умяровым.

Действующие соглашения обоих игроков рассчитаны до июня 2023 года.