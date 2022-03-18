В сборной России рассматривали кандидатуры Помазуна и Нигматуллина для участия в мартовском сборе («РБ Спорт»)

Вратарь «Урала» Илья Помазун и голкипер «Нижнего Новгорода» Артур Нигматуллин могли получить вызов в сборную России.

Кандидатуры этих футболистов рассматривались тренерским штабом национальной команды для участия в мартовском учебно-тренировочном сборе.

В итоге в состав российской сборной попали Матвей Сафонов, Антон Шунин и Александр Селихов.

Тренировочный сбор пройдет в Москве с 21 по 27 марта.

Российская сборная отстранена от участия в международных соревнованиях.

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