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В сборной России рассматривали кандидатуры Помазуна и Нигматуллина для участия в мартовском сборе («РБ Спорт»)

Вратарь «Урала» Илья Помазун и голкипер «Нижнего Новгорода» Артур Нигматуллин могли получить вызов в сборную России.

Кандидатуры этих футболистов рассматривались тренерским штабом национальной команды для участия в мартовском учебно-тренировочном сборе.

В итоге в состав российской сборной попали Матвей Сафонов, Антон Шунин и Александр Селихов.

  • Тренировочный сбор пройдет в Москве с 21 по 27 марта.
  • Российская сборная отстранена от участия в международных соревнованиях.

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Источник: «РБ Спорт»

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