Осинькин – о матче с «Ростовом»: «Полетим до Сочи, Минвод или Ставрополя, а оттуда – на поезде или автобусе»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал, как его команда будет добираться на перенесенный матч 19-го тура РПЛ с «Ростовом».

Матч был перенесен с 27 февраля на 6 апреля в связи с закрытием аэропорта в Ростове-на-Дону.

– Думаем, как добраться до Ростова. Сейчас напрямую из Самары нам ехать очень далеко. Поэтому полетим до Сочи, Минвод или Ставрополя, а оттуда – на поезде или автобусе.

Рассматриваем варианты, как будет удобнее. Тем более 6 апреля мы играем с «Ростовом», а уже 10-го матч с «Уралом» в Екатеринбурге. Приоритетный вариант – без заезда в Самару.

– Вопрос об игре на нейтральном поле не поднимался?

– Мы не первые и не последние, кто попадает в такую ситуацию. Так что мы не ставили такой вопрос.

«Крылья Советов» идут на 8-м месте в РПЛ.

«Ростов» занимает 12-ю строчку.

Зарегистрируйся и получи 1000 рублей на бесплатную ставку