Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
2 Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
3 Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?

Осинькин – о матче с «Ростовом»: «Полетим до Сочи, Минвод или Ставрополя, а оттуда – на поезде или автобусе»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал, как его команда будет добираться на перенесенный матч 19-го тура РПЛ с «Ростовом».

Матч был перенесен с 27 февраля на 6 апреля в связи с закрытием аэропорта в Ростове-на-Дону.

– Думаем, как добраться до Ростова. Сейчас напрямую из Самары нам ехать очень далеко. Поэтому полетим до Сочи, Минвод или Ставрополя, а оттуда – на поезде или автобусе.

Рассматриваем варианты, как будет удобнее. Тем более 6 апреля мы играем с «Ростовом», а уже 10-го матч с «Уралом» в Екатеринбурге. Приоритетный вариант – без заезда в Самару.

– Вопрос об игре на нейтральном поле не поднимался?

– Мы не первые и не последние, кто попадает в такую ситуацию. Так что мы не ставили такой вопрос.

Зарегистрируйся и получи 1000 рублей на бесплатную ставку

Новости по теме
Осинькин: «Все легионеры «Крыльев» в строю. Не слышали от них о желании уехать» 1
Осинькин: «У Сергеева хорошие шансы закрепиться в «Зените», но пока это только эпизод» 2
Тренер «Крыльев» Осинькин: «Игнатьев настраивается реабилитировать свою карьеру»
Источник: «РБ Спорт»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 12:20
Комментарии2
...
  • ...
    Рейтинг: +597

    Беспонтий 23 минуты назад

    главное
    правильную букву поставить на фюзеляж
    и на посадочных огнях
    зажечь любимую цветомузыку
    ----------------------------------------------------------------------------------
    счастливо вам крылья

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +7369

    mihail200606 29 минут назад

    Ну Сочи не айс, лучше Ставрополь, конечно

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11