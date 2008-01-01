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Сегодня состоится жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов. Начало – в 14:00

Сегодня, 18 марта, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоится жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов и определится финальная сетка турнира.

Начиная с этой стадии команды из одной ассоциации смогут встретиться друг с другом.

В жеребьевке примут участие «Атлетико», «Бавария», «Бенфика», «Вильярреал», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Реал» и «Челси».

  • Первые матчи 1/4 финала пройдут 5-6 апреля, ответные – 12-13 апреля.
  • Полуфиналы состоятся 26-27 апреля и 3-4 мая.
  • Финал ЛЧ пройдет 28 мая в Париже.

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Источник: Бомбардир.ру

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Комментарии2
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    Рейтинг: +10527

    alex1951 19 минут назад

    Россия! Воспрянь духом!
    Восстанови былое величие (1956,1960,1966,1988Сеул,1988 и последнее 2008!)
    Гони из футбольных рядов всю шваль,это не те люди ,что любят футбол,
    эти люди Крысы,а крысы крысятничают! И пока народ ,эту камарилью на вилы не подымет,порядка не ждите ......Что сегодня мы видим?
    А то,что эти твари Заср.......весь футбол,избаловали игроков,испортили настроение истинным болелам и молодым и пожилым......Доколе?

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    Рейтинг: +13485

    Skull_Boy 45 минут назад

    Хотелось бы чтобы одна из пар была Бенфика-Вильярреал, еще лучше МС-Ливер, Реал-Атлетико и Бавария-Челси

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