Сегодня состоится жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов. Начало – в 14:00

Россия! Воспрянь духом!
Восстанови былое величие (1956,1960,1966,1988Сеул,1988 и последнее 2008!)
Гони из футбольных рядов всю шваль,это не те люди ,что любят футбол,
эти люди Крысы,а крысы крысятничают! И пока народ ,эту камарилью на вилы не подымет,порядка не ждите ......Что сегодня мы видим?
А то,что эти твари Заср.......весь футбол,избаловали игроков,испортили настроение истинным болелам и молодым и пожилым......Доколе?
Сегодня, 18 марта, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоится жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов и определится финальная сетка турнира.
Начиная с этой стадии команды из одной ассоциации смогут встретиться друг с другом.
В жеребьевке примут участие «Атлетико», «Бавария», «Бенфика», «Вильярреал», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Реал» и «Челси».
- Первые матчи 1/4 финала пройдут 5-6 апреля, ответные – 12-13 апреля.
- Полуфиналы состоятся 26-27 апреля и 3-4 мая.
- Финал ЛЧ пройдет 28 мая в Париже.
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