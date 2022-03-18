Сегодня состоится жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов. Начало – в 14:00

Сегодня, 18 марта, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоится жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов и определится финальная сетка турнира.

Начиная с этой стадии команды из одной ассоциации смогут встретиться друг с другом.

В жеребьевке примут участие «Атлетико», «Бавария», «Бенфика», «Вильярреал», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Реал» и «Челси».

Первые матчи 1/4 финала пройдут 5-6 апреля, ответные – 12-13 апреля.

Полуфиналы состоятся 26-27 апреля и 3-4 мая.

Финал ЛЧ пройдет 28 мая в Париже.

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