Сегодня состоится жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов. Начало – в 14:00

Сегодня, 18 марта, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоится жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов и определится финальная сетка турнира.
Начиная с этой стадии команды из одной ассоциации смогут встретиться друг с другом.
В жеребьевке примут участие «Атлетико», «Бавария», «Бенфика», «Вильярреал», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Реал» и «Челси».
- Первые матчи 1/4 финала пройдут 5-6 апреля, ответные – 12-13 апреля.
- Полуфиналы состоятся 26-27 апреля и 3-4 мая.
- Финал ЛЧ пройдет 28 мая в Париже.
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Источник: Бомбардир.ру