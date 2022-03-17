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  • «Краснодар» не дал игрокам гарантий возврата денег при понижении зарплаты (Иван Карпов)

«Краснодар» не дал игрокам гарантий возврата денег при понижении зарплаты (Иван Карпов)

17 марта 2022, 20:44
3

Стали известны детали переговоров между «Краснодаром» и футболистами о сокращении зарплаты.

Игрокам сообщили, что из-за санкций клуб не может платить оклады в полном объеме, поэтому их попросили пойти на понижение.

В итоге часть игроков согласилась на 50-процентное уменьшение зарплаты на три месяца – с марта по май.

Однако гарантий возврата денег при стабилизации ситуации «Краснодар» не дал, хотя устно футболистам пообещали все компенсировать.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Краснодар
Комментарии (3)
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Кузьмич на трибуне
1647543507
Не нужно было продолжать ЧР. Нужно было ставить на паузу до лета. Летом всё встанет на свои места. Можно было спокойно продолжить . И перейти на Весна -осень
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волчарик
1647544798
Аж слезы потекли,а сколько у нас средняя зп по стране?Ничего мужики молодые и здоровые без работы не останутся.
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Lilipyt
1647549314
Забавная ситуация. По окончанию прошлого сезона Краснодар заработал 1 миллиард, куда же все делось. Прям удивительно. Спартак заработал около 800 миллионов, но разговоров о закрытии нет. Может дело в "легальных" букмекерских конторах, которые неожиданно выяснилось находятся на Украине. Мистика какая-то...
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