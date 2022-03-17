«Краснодар» не дал игрокам гарантий возврата денег при понижении зарплаты (Иван Карпов)

Стали известны детали переговоров между «Краснодаром» и футболистами о сокращении зарплаты.

Игрокам сообщили, что из-за санкций клуб не может платить оклады в полном объеме, поэтому их попросили пойти на понижение.

В итоге часть игроков согласилась на 50-процентное уменьшение зарплаты на три месяца – с марта по май.

Однако гарантий возврата денег при стабилизации ситуации «Краснодар» не дал, хотя устно футболистам пообещали все компенсировать.

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