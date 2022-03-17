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  • Гендиректор «Химок» Габулов: «Мораторий на вылет из РПЛ – единственно правильное решение»

Гендиректор «Химок» Габулов: «Мораторий на вылет из РПЛ – единственно правильное решение»

17 марта 2022, 16:16
6

Генеральный директор «Химок» Владимир Габулов выступил за введения моратория на вылет из РПЛ в этом сезоне.

«Мы понимаем, что принятие моратория на вылет было бы единственно правильным решением в текущей ситуации, связанной со спортивной составляющей чемпионата.

В данный момент мы свою позицию на собрании лиги озвучили, но на выступлении команды это никак сказаться не может, потому что все мы — спортсмены.

Вне зависимости о того, будет принято это решение или нет, мы намерены биться в каждом матче, не обращая внимания на нашу позицию в турнирной таблице. Мы намерены выходить на каждый матч, чтобы побеждать в нем», – заявил Габулов.

  • «Химки» занимают последнее место в РПЛ.
  • Отставание от зоны переходных матчей – 5 очков.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Химки Габулов Владимир
Комментарии (6)
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paracetamol
1647526085
Для Химок, точно – единственно правильное решение. Поворовали, готовимся к новой порции!
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1647526611
После исключения России из мирового футбола, нам даёт право включить команды Крыма в чемпионат России. Хотят расширить Премьер лигу до 18 команд: вот и пусть играют 2 крымские команды.
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portero
1647527408
с кого хрена химки в ФНЛ, они шли на последнем месте и продолжают там идти, какой нафиг мораторий????
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Hektor 84
1647538389
Ну конечно ведь в фнл столько бабла не напилите, вот и уцепились за мораторий и его продвижение
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Vratarь
1647538689
Спросили пчелу про мёд...
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Рубинище
1647539295
точнее-это единственный шанс Химок остаться в РПЛ, или хоть стыки.
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