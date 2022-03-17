Гендиректор «Химок» Габулов: «Мораторий на вылет из РПЛ – единственно правильное решение»

Генеральный директор «Химок» Владимир Габулов выступил за введения моратория на вылет из РПЛ в этом сезоне.

«Мы понимаем, что принятие моратория на вылет было бы единственно правильным решением в текущей ситуации, связанной со спортивной составляющей чемпионата.

В данный момент мы свою позицию на собрании лиги озвучили, но на выступлении команды это никак сказаться не может, потому что все мы — спортсмены.

Вне зависимости о того, будет принято это решение или нет, мы намерены биться в каждом матче, не обращая внимания на нашу позицию в турнирной таблице. Мы намерены выходить на каждый матч, чтобы побеждать в нем», – заявил Габулов.

«Химки» занимают последнее место в РПЛ.

Отставание от зоны переходных матчей – 5 очков.

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