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  • Тухель – о выходе «Челси» в 1/4 финала ЛЧ: «Очень здорово, что мы продолжаем добиваться результатов»

Тухель – о выходе «Челси» в 1/4 финала ЛЧ: «Очень здорово, что мы продолжаем добиваться результатов»

17 марта 2022, 10:54

Главный тренер «Челси» Томас Тухель подвел итоги противостояния с «Лиллем» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Замечательно! Было так приятно видеть, сколько болельщиков приехали во Францию, чтобы нас поддержать. Мы вышли в четвертьфинал, и это большой шаг.

Снова продемонстрировали несгибаемый характер и преодолели ряд трудностей. Мы сделали то, что должны были сделать. Это заслуженная победа, и я хочу похвалить своих ребят.

Такова культура нашего клуба. С первого дня здесь я понял, что футбол – это самое главное. Все очень стараются, чтобы каждые три дня выходить на поле. Все пытаются превозмочь себя и думают только о футболе.

Мы всегда пытаемся воодушевить игроков. Очень здорово, что мы продолжаем добиваться результатов. Мы хотим биться за все трофеи.

Выход в 1/4 финала нам дался нелегко, пришлось многим пожертвовать. Теперь ждем жеребьевку», – сказал Тухель.

  • «Челси» дважды победил «Лилль»: дома – 2:0, на выезде – 2:1.
  • Жеребьевка 1/4 финала ЛЧ состоится в пятницу.

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Источник: сайт УЕФА
Лига чемпионов Лилль Челси Тухель Томас
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