Пулишич и Коке – среди претендентов на звание игрока недели в ЛЧ

УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.
Это вратарь «Вильярреала» Херонимо Рульи, полузащитник «Атлетико» Коке, вингер «Челси» Кристиан Пулишич и форвард «Бенфики» Дарвин Нуньес.
- Рульи – совершил 5 сейвов в матче с «Ювентусом» (3:0);
- Коке – провел 79 минут в игре с «Манчестер Юнайтед» (1:0);
- Пулишич – забил «Лиллю» (2:1);
- Нуньес – автор победного гола в ворота «Аякса» (1:0).
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Источник: сайт УЕФА