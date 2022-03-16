Журналист Егоров: «Зенит» платит Малкому 650 миллионов рублей в год. Как такое возможно в нынешних реалиях?»

Бывший журналист «Советского спорта», «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров высказался насчет зарплаты форварда «Зенита» Малкома. Речь идет о сотнях миллионах рублей в год.

«Летом 19-го года «Зенит» купил Малкома у «Барселоны».

РБК тогда описывал условия сделки, которые и тогда, и сейчас выглядят космически.

Трансфер 35 миллионов плюс 5 миллионов евро бонусами;

агентские выплаты и единовременная выплата игроку около 10 миллионов евро;

зарплата 6,5 миллиона евро за сезон.

То есть сейчас «Зенит» платит игроку суммарно 650 миллионов рублей в год (если мы берем курс 106 рублей за евро). Как такое возможно в нынешних экономических реалиях?» – написал Егоров.

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