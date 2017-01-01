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Журналист Егоров: «Зенит» платит Малкому 650 миллионов рублей в год. Как такое возможно в нынешних реалиях?»

Бывший журналист «Советского спорта», «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров высказался насчет зарплаты форварда «Зенита» Малкома. Речь идет о сотнях миллионах рублей в год.

«Летом 19-го года «Зенит» купил Малкома у «Барселоны».

РБК тогда описывал условия сделки, которые и тогда, и сейчас выглядят космически.

  • Трансфер 35 миллионов плюс 5 миллионов евро бонусами;
  • агентские выплаты и единовременная выплата игроку около 10 миллионов евро;
  • зарплата 6,5 миллиона евро за сезон.

То есть сейчас «Зенит» платит игроку суммарно 650 миллионов рублей в год (если мы берем курс 106 рублей за евро). Как такое возможно в нынешних экономических реалиях?» – написал Егоров.

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Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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Сегодня, 21:53
Комментарии8
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    Рейтинг: +4171

    neveldomha 8 минут назад

    А сколько сейчас платят игрокам ПСЖ в нищающей Франции? Что то я не слышал там о самопонижении зарплат во имя интересов граждан. Да и вообще надо понимать, что сегодня зарплату всему составу Зенита выплачивает европейский потребитель. Так, что успокойся Егоров.

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    Рейтинг: +1217

    стоп кран 22 минуты назад

    А Малком сказал что он не россиянин и поэтому ему пох на нынешнюю экономическую ситуацию . Не я говорит в этой изоляции виноват, это по другому адресу. А как договорено было - вынь да положь.

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    Рейтинг: +389

    kazak1975 26 минут назад

    Есть возможность- платят, не будет, продадут. Чем журнашлюха возмущается? Ему точно подобное не светит. Завидует чмошник.

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    Рейтинг: +60195

    portero 38 минут назад

    а журналист Егоров сколько получает?
    контракт надо соблюдать конечно, если мы хотим всех убрать, то надо всех убирать, а не как решит журнашлюха по конкретному челу и чей заказ этот журшлю выполняет??? у меня друг детства работает в этой сфере и говорит что просто так, ничего никто не пишет....

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    Рейтинг: +60195

    portero > portero 34 минуты назад

    зафиксируйте курс евро, если уйдёт сам это уже другое дело. а выгонять и менять условия договора , мягко скажем совсем нехорошо....

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    Рейтинг: +751

    Дубина 1 час назад

    Так не свои не жалко!
    Был бы частный клуб не было бы там этих второсортных бразил с такими зарплатами)))

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    Рейтинг: +11859

    ВетеR 1 час назад

    Россия щедрая душа, но жопа уже близко

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    Рейтинг: +7060

    Рубинище > ВетеR 17 минут назад

    паникерство.

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