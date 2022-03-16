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  • Журналист Егоров: «Зенит» платит Малкому 650 миллионов рублей в год. Как такое возможно в нынешних реалиях?»

Журналист Егоров: «Зенит» платит Малкому 650 миллионов рублей в год. Как такое возможно в нынешних реалиях?»

16 марта 2022, 21:53
19

Бывший журналист «Советского спорта», «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров высказался насчет зарплаты форварда «Зенита» Малкома. Речь идет о сотнях миллионах рублей в год.

«Летом 19-го года «Зенит» купил Малкома у «Барселоны».

РБК тогда описывал условия сделки, которые и тогда, и сейчас выглядят космически.

  • Трансфер 35 миллионов плюс 5 миллионов евро бонусами;
  • агентские выплаты и единовременная выплата игроку около 10 миллионов евро;
  • зарплата 6,5 миллиона евро за сезон.

То есть сейчас «Зенит» платит игроку суммарно 650 миллионов рублей в год (если мы берем курс 106 рублей за евро). Как такое возможно в нынешних экономических реалиях?» – написал Егоров.

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Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Малком
Комментарии (19)
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ВетеR
1647456960
Россия щедрая душа, но жопа уже близко
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portero
1647459894
а журналист Егоров сколько получает? контракт надо соблюдать конечно, если мы хотим всех убрать, то надо всех убирать, а не как решит журнашлюха по конкретному челу и чей заказ этот журшлю выполняет??? у меня друг детства работает в этой сфере и говорит что просто так, ничего никто не пишет....
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kazak1975
1647460619
Есть возможность- платят, не будет, продадут. Чем журнашлюха возмущается? Ему точно подобное не светит. Завидует чмошник.
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neveldomha
1647461707
А сколько сейчас платят игрокам ПСЖ в нищающей Франции? Что то я не слышал там о самопонижении зарплат во имя интересов граждан. Да и вообще надо понимать, что сегодня зарплату всему составу Зенита выплачивает европейский потребитель. Так, что успокойся Егоров.
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Gek Dement
1647463112
1) насколько я помню оф.информацию РПЛ курс договорились зафиксировать на 90 р. 2) нынешней ситуации еще нет и месяца, никто еще ни в чем не сориентировался до конца в плане финансов 3) что такое контракт этот журналист слышал вообще? я понимаю что в европе теперь живут без закона и судов, судя по их поступкам(ФИФА и УЕФА особенно отличились в плане жизни по произволу), он предлагает у нас так же поступать, всех кинуть с кем подписывали договора? или что он предлагает? ничего? просто считает чужие деньги? в таком случае это не журналистика а хрень собачья. 4) у наших топ игроков во всех клубах по стране зп конечно не 6,5 млн долларов, но от 1 до 3 млн контракты точно есть, это тоже сотни миллионов рублей, с ними он что предлагает делать?
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житель СПб
1647464968
Не будет денег у клуба - не будут платить. А пока... - давайте не будем напрягать ситуацию!
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paracetamol
1647499216
Егоров, в своем кармане деньги считай или у Федуна. В Зените леги хоть зарплату отрабатывают, а у свинок не могут справиться с пацанами их Краснодара!
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RUSARM
1647515767
Правильно Егоров подметил-пора что то делать с нашим все-газпрёмом!!!
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Hektor 84
1647519190
Наш нищий народ получая 20000 р тоже в шоке
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zigbert
1647523561
Сумма впечатляющая но таковы условия контракта. На меньшую он возможно и не согласился бы.
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