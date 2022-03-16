Раньери: «Абрамович в «Челси» был как ребенок на детской площадке»

Бывший главный тренер «Челси» Клаудио Раньери оценил время правления в клубе Романа Абрамовича. Россиянин продает клуб.

«Абрамович был молод и полон энтузиазма. Он был как ребенок на детской площадке. Он был на матчах, летал на выезды.

Абрамович купил «Челси» благодаря тому, что в последнем туре сезона-2002/03 мы обыграли «Ливерпуль» и получили путевку в Лигу чемпионов. Без нее история «Челси» была бы другой», – считает итальянец.

Владелец «Челси» Роман Абрамович попал под санкции Великобритании. Его активы заморожены.

Он купил клуб в 2003 году.

При Абрамовиче «Челси» взял 21 трофей. Ни один английский клуб за эти 19 лет не выиграл больше.

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