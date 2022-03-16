Лига чемпионов. «Манчестер Юнайтед» проиграл «Атлетико» и вылетел из турнира

«Манчестер Юнайтед» уступил дома «Атлетико» (0:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Единственный гол на 41-й минуте забил Ренан Лоди.

«Атлетико» победил «МЮ» по сумме двух матчей и вышел в четвертьфинал.

Английский клуб не может выйти в 1/4 финала Лиги чемпионов третий сезон подряд.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

Манчестер Юнайтед (Англия) – Атлетико (Испания) – 0:1 (0:1) Текстовая онлайн трансляция

Голы: 0:1 – Лоди, 41.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Теллес, Магуайр (Мата, 84), Варан, Далот, Фред (Кавани, 75), Мактоминей (Матич, 67), Фернандеш (Погба, 67), Эланга (Рэшфорд, 67), Санчо, Роналду.

«Атлетико»: Облак, Хименес, Савич, Лоди, Льоренте, Эррера, Де Пауль, Коке (Кондогбиа, 80), Рейнилду, Фелиш (Фелипе, 90), Гризманн (Корреа, 90+3).

Предупреждения: Матич, 81; Далот, 87 – Де Пауль, 43.

Первый матч: 1:1.

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