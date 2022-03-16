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Лига чемпионов. «Манчестер Юнайтед» проиграл «Атлетико» и вылетел из турнира

16 марта 2022, 00:53
10

«Манчестер Юнайтед» уступил дома «Атлетико» (0:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Единственный гол на 41-й минуте забил Ренан Лоди.

«Атлетико» победил «МЮ» по сумме двух матчей и вышел в четвертьфинал.

Английский клуб не может выйти в 1/4 финала Лиги чемпионов третий сезон подряд.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

Манчестер Юнайтед (Англия) – Атлетико (Испания) – 0:1 (0:1) Текстовая онлайн трансляция

Голы: 0:1 – Лоди, 41.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Теллес, Магуайр (Мата, 84), Варан, Далот, Фред (Кавани, 75), Мактоминей (Матич, 67), Фернандеш (Погба, 67), Эланга (Рэшфорд, 67), Санчо, Роналду.

«Атлетико»: Облак, Хименес, Савич, Лоди, Льоренте, Эррера, Де Пауль, Коке (Кондогбиа, 80), Рейнилду, Фелиш (Фелипе, 90), Гризманн (Корреа, 90+3).

Предупреждения: Матич, 81; Далот, 87 – Де Пауль, 43.

Первый матч: 1:1.

Календарь Лиги чемпионов

Результаты Лиги чемпионов

Игра: узнаешь 10 футболистов из РПЛ по фото?

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Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Манчестер Юнайтед Атлетико
Комментарии (10)
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Lipatoff
1647381433
Вот и железнодорожники вылетели))) игра у них конечно вообще ни о чем, ни комбинаций, ни чувства паса... позор Юнайтед, найдите нормального тренера
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Батал Вселенский
1647381519
Играли без идеи. Бестолковые попытки забросить мяч «туда». Все сыграли плохо, вяло и с ужасным браком в передачах. Жаль болельщиков МЮ, они заслуживают большего.
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neveldomha
1647381564
И это лига чемпионов? Отстой полнейший.
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Demgel
1647382504
Две игры и два мяча. "Прекрасный" игровой день в ЛЧ. Слава "Фифа и Уефа" что не смотрел это дерьмо.
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Красногорск_Фан
1647385091
Поздравляю рангника ! Великий тренер, большой профессио анал
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portero
1647396542
Рона хватило на игру, менять надо тренера, этот немец провалит всё...
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Psih86
1647402691
Пока в МЮ не наведут порядок, им в ЛЧ делать нечего. Надеюсь они в АПЛ в топ 4 не попадут.
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pele1981
1647403294
С таким-то "топ"-тренером это и не удивительно)))
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zigbert
1647411459
С одной стороны результат неожиданный, однако в последнее время МЮ стабильной игрой не отличается и где были защитники когда Лоди забивал гол.
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