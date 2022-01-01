Евсеев: «Селихов сможет на равных конкурировать с Сафоновым в сборной России»

Евсеев, а что, КАФАНОВ это какой то авторитет футбольный? Он никто. Если бы не Карпин, эту фамилию и не знал бы никто...(
Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев прокомментировал состав сборной России на мартовский сбор. Он доволен, что вызвали его бывшего игрока Александра Селихова.
«Назван состав сборной на мартовский сбор.
Во-первых, возникает вопрос: для чего? Даже если CAS примет решение против нас, сейчас можно спокойно вызвать ближайшие резерв и знакомиться с ним.
Во-вторых, рад, что вызвали Александра Селихова, заслужил. До травмы он уже был претендент на попадание в основную обойму сборной. Кто-то говорит, что это аванс. Да никакой не аванс. Селихова хорошо знает Виталий Кафанов, он видел в нем потенциал, он отмечал его когда Саша только начал играть в «Амкаре» и потом, когда он перешeл в «Спартак».
За вызовом стоит многодневная работа, Селихов воспользовался шансом. Думаю, сможет конкурировать с Матвеем Сафоновым на равных. Если будет стабильно играть за клуб без травм.
В-третьих, отдельно скажу про самарцев. Они в списке заслуженно. Команде идeт в середине таблицы, даже ближе к лидерам. Ряд молодых футболистов показывают хороший уровень игры. Да, из той молодeжи, что оказалась в «Крыльях», о Владиславе Сарвели говорили как о самом неперспективном. Но он растeт, прогрессирует и к тому же играет на важной позиции – под нападающими, в оттяжке.
Из тех кого на сборе нет, я бы назвал ещe Юрия Горшкова, который может сыграть и левого защитника и опорного. В современном футболе такие игроки в приоритете, за ними будущее», – написал Евсеев.
- Учебно-тренировочный сбор пройдет с 21 по 27 марта.
- Команда будет работать в Москве.
- Российскую сборную отстранили от участия в международных соревнованиях.
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