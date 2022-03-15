Евсеев: «Селихов сможет на равных конкурировать с Сафоновым в сборной России»

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев прокомментировал состав сборной России на мартовский сбор. Он доволен, что вызвали его бывшего игрока Александра Селихова.

«Назван состав сборной на мартовский сбор.

Во-первых, возникает вопрос: для чего? Даже если CAS примет решение против нас, сейчас можно спокойно вызвать ближайшие резерв и знакомиться с ним.

Во-вторых, рад, что вызвали Александра Селихова, заслужил. До травмы он уже был претендент на попадание в основную обойму сборной. Кто-то говорит, что это аванс. Да никакой не аванс. Селихова хорошо знает Виталий Кафанов, он видел в нем потенциал, он отмечал его когда Саша только начал играть в «Амкаре» и потом, когда он перешeл в «Спартак».

За вызовом стоит многодневная работа, Селихов воспользовался шансом. Думаю, сможет конкурировать с Матвеем Сафоновым на равных. Если будет стабильно играть за клуб без травм.

В-третьих, отдельно скажу про самарцев. Они в списке заслуженно. Команде идeт в середине таблицы, даже ближе к лидерам. Ряд молодых футболистов показывают хороший уровень игры. Да, из той молодeжи, что оказалась в «Крыльях», о Владиславе Сарвели говорили как о самом неперспективном. Но он растeт, прогрессирует и к тому же играет на важной позиции – под нападающими, в оттяжке.

Из тех кого на сборе нет, я бы назвал ещe Юрия Горшкова, который может сыграть и левого защитника и опорного. В современном футболе такие игроки в приоритете, за ними будущее», – написал Евсеев.

Учебно-тренировочный сбор пройдет с 21 по 27 марта.

Команда будет работать в Москве.

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