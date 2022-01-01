Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
2 Тест: кино или настоящий футбол?
Тест: кино или настоящий футбол?
3 Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?

Евсеев: «Селихов сможет на равных конкурировать с Сафоновым в сборной России»

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев прокомментировал состав сборной России на мартовский сбор. Он доволен, что вызвали его бывшего игрока Александра Селихова.

«Назван состав сборной на мартовский сбор.

Во-первых, возникает вопрос: для чего? Даже если CAS примет решение против нас, сейчас можно спокойно вызвать ближайшие резерв и знакомиться с ним.

Во-вторых, рад, что вызвали Александра Селихова, заслужил. До травмы он уже был претендент на попадание в основную обойму сборной. Кто-то говорит, что это аванс. Да никакой не аванс. Селихова хорошо знает Виталий Кафанов, он видел в нем потенциал, он отмечал его когда Саша только начал играть в «Амкаре» и потом, когда он перешeл в «Спартак».

За вызовом стоит многодневная работа, Селихов воспользовался шансом. Думаю, сможет конкурировать с Матвеем Сафоновым на равных. Если будет стабильно играть за клуб без травм.

В-третьих, отдельно скажу про самарцев. Они в списке заслуженно. Команде идeт в середине таблицы, даже ближе к лидерам. Ряд молодых футболистов показывают хороший уровень игры. Да, из той молодeжи, что оказалась в «Крыльях», о Владиславе Сарвели говорили как о самом неперспективном. Но он растeт, прогрессирует и к тому же играет на важной позиции – под нападающими, в оттяжке.

Из тех кого на сборе нет, я бы назвал ещe Юрия Горшкова, который может сыграть и левого защитника и опорного. В современном футболе такие игроки в приоритете, за ними будущее», – написал Евсеев.

  • Учебно-тренировочный сбор пройдет с 21 по 27 марта.
  • Команда будет работать в Москве.
  • Российскую сборную отстранили от участия в международных соревнованиях.

Игра: узнаешь 10 футболистов из РПЛ по фото?

Новости по теме
Сарвели – о вызове в сборную России: «Это моя мечта, я счастлив» 1
Карпин – о Дзюбе: «Возможно, произошло небольшое недопонимание моего предыдущего комментария» 3
Мостовой – о мартовском сборе России: «Чай попьют, будут обниматься, целоваться, показухой заниматься» 2
Источник: телеграм-канал Вадима Евсеева

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 13:45
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +14572

    Cleaner 1 час назад

    Евсеев, а что, КАФАНОВ это какой то авторитет футбольный? Он никто. Если бы не Карпин, эту фамилию и не знал бы никто...(

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11