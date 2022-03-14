Агент Алонсо: «Хуниор не вернется в «Краснодар»

Диего Серрати, агент защитника «Краснодара» Хуниора Алонсо, сообщил, что игрок окончательно покинул российский клуб.

Сегодня парагваец перешел в «Атлетико Минейро» на правах аренды до конца 2022 года.

«Хуниор не вернется в «Краснодар», – сказал агент.

В январе «Краснодар» купил игрока у «Атлетико Минейро» за 8 миллионов евро + бонусы.

Алонсо не провел ни одного официального матча за новую команду.

Его контракт с клубом РПЛ рассчитан до июня 2025 года.

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