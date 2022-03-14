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Агент Алонсо: «Хуниор не вернется в «Краснодар»

14 марта 2022, 22:36
3

Диего Серрати, агент защитника «Краснодара» Хуниора Алонсо, сообщил, что игрок окончательно покинул российский клуб.

Сегодня парагваец перешел в «Атлетико Минейро» на правах аренды до конца 2022 года.

«Хуниор не вернется в «Краснодар», – сказал агент.

  • В январе «Краснодар» купил игрока у «Атлетико Минейро» за 8 миллионов евро + бонусы.
  • Алонсо не провел ни одного официального матча за новую команду.
  • Его контракт с клубом РПЛ рассчитан до июня 2025 года.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Красава Атлетико Минейро Краснодар Алонсо Хуниор
Комментарии (3)
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Solist345345
1647287747
А ещё 3 годика где будет шастать?
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Кузьмич на трибуне
1647366623
Через полгода все будут извинятся, и говорить, что все решения принимались под давлением СШП.
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