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Почеттино – об оскорблениях Месси и Неймара: «Вся команда заслужила гнев болельщиков – не только они»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино отреагировал на свист и оскорбления болельщиков в адрес Неймара и Лионеля Месси во время матча с «Бордо» (3:0).

«Это несправедливо. Вся команда заслужила гнев болельщиков, не только Месси и Неймар.

Мы команда, а они два лучших игрока на планете. Поэтому их нужно уважать. Они служат команде. Проигрывает и выигрывает всегда вся команда», – сказал Почеттино.

  • В этом сезоне Неймар провел 20 матчей, забил 5 голов и отдал 5 ассистов.
  • У Месси 7 голов и 11 ассистов в 26 матчах.
  • «ПСЖ» вылетел из Лиги чемпионов, уступив «Реалу» в 1/8 финала.

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Источник: Le10sport

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Комментарии1
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    Рейтинг: +73

    adekvat0726 3 минуты назад

    Так то оно так. Но они должны быть лидерами, а в Мадриде они были как беспомощные котята

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