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Луческу – об отстранении российских команд: «Нельзя отнимать у спортсменов право быть чемпионами»

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу выступил против исключения из международных соревнований российских команд и спортсменов.

«Для меня спорт не имеет ничего общего с политическими причинами. Спорт – это культура, они ошибаются. Люди должны продолжать выходить на поле в спортивных соревнованиях. Им это нужно.

Я не согласен с тем, чтобы отнимать у спортсменов право быть чемпионами. Спорт может только помочь», – сказал Луческу.

  • Румынский специалист работал в «Зените».
  • Большую часть тренерской карьеры он провел в «Шахтере» (2004-2016).

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Источник: Sport24

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