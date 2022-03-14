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  • Луческу – об отстранении российских команд: «Нельзя отнимать у спортсменов право быть чемпионами»

Луческу – об отстранении российских команд: «Нельзя отнимать у спортсменов право быть чемпионами»

14 марта 2022, 12:45
1

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу выступил против исключения из международных соревнований российских команд и спортсменов.

«Для меня спорт не имеет ничего общего с политическими причинами. Спорт – это культура, они ошибаются. Люди должны продолжать выходить на поле в спортивных соревнованиях. Им это нужно.

Я не согласен с тем, чтобы отнимать у спортсменов право быть чемпионами. Спорт может только помочь», – сказал Луческу.

  • Румынский специалист работал в «Зените».
  • Большую часть тренерской карьеры он провел в «Шахтере» (2004-2016).

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Источник: Sport24
Украина. Премьер-лига Динамо К Луческу Мирча
Комментарии (1)
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Давид59
1647271274
Дык чемпионами можно сейчас стать.
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