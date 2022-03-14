Защитник «Крыльев» Горшков – после ничьей с «Зенитом»: «У команды есть яйца, и мы их показываем»

Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков дал комментарии после матча 21-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1).

– Есть ли особый настрой на такие матчи?

– На «Зенит» всегда особый настрой – это чемпион страны. Хорошая и важная проверка для нас. Мы не боялись, огрызались и показывали футбол. Обидный гол пропустили, но хорошо, что отыгрались.

– Довольны ли вы действиями в защите?

– Во-первых, мы хорошо готовились: плодотворно и долго. Знали их сильные качества. Сделали поправки в перерыве и стало только лучше.

– «Крылья Советов» вторую игру подряд отыгрываются в конце. Это волевой характер?

– У нас есть характер, да. Грубо говоря, у команды есть яйца и мы их показываем.

Джикия или Головин? Отгадайте футболистов и получите денежный бонус