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Хлусевич: «Как минимум первый гол Николсона был чистым, но критиковать судей – не моя работа»

Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич высказался о судействе в матче 21-го тура РПЛ против «Краснодара», а также ответил на другие вопросы о команде.

«Спартак» не заслуживал поражения?

– Мы как минимум забили два мяча, которые не засчитали. Мне показалось на повторах, что как минимум первый гол Николсона был чистым.

Опять же не могу критиковать судей, это не моя работа. Надо было забивать чистые мячи, но у нас это не получилось.

– Что не получилось лично у вас?

– Не получилось забить. Конечно, когда выходил, хотел помочь команде победить, усилить игру. Но вместо этого мы еще и пропустили.

– Паоло [Ваноли] сказал, что «Спартак» сейчас еще не команда. Согласен?

– Согласен. Команда проявляется тогда, когда есть стабильность. Мы – команда в любом случае, но стабильности не хватает. Будем надеяться, что дальше будут только победы.

– Какие цели сейчас у вас? Потому что понятно, что в чемпионате отрыв слишком большой, еврокубков не будет.

– Любой чемпионат, любое соревнование очень важно. Поэтому что в кубке, что в чемпионате нужно добиваться максимальных целей.

– Какие эмоции были, когда узнали, что вас исключили из Лиги Европы?

– Да не только у меня, но у всей команды и у всей России были только отрицательные эмоции. Но мы ничего с этим не можем сделать.

– В кубке попался ЦСКА. Это шанс устроить реванш?

– Да, конечно. Постараемся исправить ситуацию после проигрышного матча.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +28768

    silver29 2 часа назад

    Спартак при Карпине и Тедеско был командой, при Каррере чемпионом, а пришел Ваноли и ...... может он сам не тренер. Сейчас в этих не простых условиях более ценны не гейропейские болтуны делающие ставку на легионеров, а тренеры хорошо знающие российский футбол и его ближайшие резервы с целью активного привлечения, наглядный пример ФК Краснодар.

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    Рейтинг: +1655

    gor77 > silver29 1 час назад

    Я не болельщик Спартака.
    Может быть здесь есть некоторые ответы на ваши размышления. Собственно, странно, что это интервью мало кто перепечатывал.((((
    https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1550382_Karpin_otodvinul_Spartak_ot_chempionstva_na_10_let_i_100_millionov_uje_Rezkoje_intervju_eks_rukovoditela_krasno_belyh

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    Рейтинг: +28768

    silver29 > gor77 41 минуту назад

    это статейка обиженного человека, если включить логику, то первый вопрос почему при федуне сменилось аж 15 главных тренеров ((((, далее федун делает ставку на имени главного тренера, а не редко и на том что этот тренер всего лишь обыграл Спартак с предыдущим клубом (как Кононов, тульский Арсенал), ну не может иностранный специалист в силу его не знания ориентироваться на перспективную российскую молодежь и растить ее в клубе он не будет, ему нужен сиюминутный результат, в итоге не результата ни команды на перспективу, глупо делать ставку на легионеров, они временщики и сбегают при первом шухере как сейчас.

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