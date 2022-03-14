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  • Хлусевич: «Как минимум первый гол Николсона был чистым, но критиковать судей – не моя работа»

Хлусевич: «Как минимум первый гол Николсона был чистым, но критиковать судей – не моя работа»

14 марта 2022, 07:57
4

Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич высказался о судействе в матче 21-го тура РПЛ против «Краснодара», а также ответил на другие вопросы о команде.

«Спартак» не заслуживал поражения?

– Мы как минимум забили два мяча, которые не засчитали. Мне показалось на повторах, что как минимум первый гол Николсона был чистым.

Опять же не могу критиковать судей, это не моя работа. Надо было забивать чистые мячи, но у нас это не получилось.

– Что не получилось лично у вас?

– Не получилось забить. Конечно, когда выходил, хотел помочь команде победить, усилить игру. Но вместо этого мы еще и пропустили.

– Паоло [Ваноли] сказал, что «Спартак» сейчас еще не команда. Согласен?

– Согласен. Команда проявляется тогда, когда есть стабильность. Мы – команда в любом случае, но стабильности не хватает. Будем надеяться, что дальше будут только победы.

– Какие цели сейчас у вас? Потому что понятно, что в чемпионате отрыв слишком большой, еврокубков не будет.

– Любой чемпионат, любое соревнование очень важно. Поэтому что в кубке, что в чемпионате нужно добиваться максимальных целей.

– Какие эмоции были, когда узнали, что вас исключили из Лиги Европы?

– Да не только у меня, но у всей команды и у всей России были только отрицательные эмоции. Но мы ничего с этим не можем сделать.

– В кубке попался ЦСКА. Это шанс устроить реванш?

– Да, конечно. Постараемся исправить ситуацию после проигрышного матча.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Краснодар Хлусевич Даниил
Комментарии (4)
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paracetamol
1647252893
Хлусевич, ты куда перешел? Вроде нормальный был игрок, а как попал в эту клоаку...
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