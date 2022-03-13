⚡ РПЛ. «Спартак» дома проиграл «Краснодару» (1:2), Сперцян сделал дубль

«Спартак» уступил «Краснодару» (1:2) в домашнем матче 21-го тура РПЛ.

Дубль в составе победителей сделал Эдуард Сперцян. За московскую команду один гол с пенальти забил Квинси Промес.

«Спартак» занимает девятое место в чемпионате (26 очков), «Краснодар» – пятое (35 очков).

Россия. РПЛ. 21-й тур

Спартак (Москва) – Краснодар – 1:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Сперцян, 5; 1:1 – Промес, 38 (с пенальти); 1:2 – Сперцян, 86.

Предупреждения: Умяров, 43; Николсон, 44 – Черников, 31.

Спартак: Селихов, Кофрие (Соболев, 90), Жиго, Джикия, Айртон, Умяров (Зобнин, 90), Мартинс, Мозес (Хлусевич, 64), Промес, Бакаев (Ларссон, 75), Николсон.

Краснодар: Сафонов, Петров, Чернов, Мартынович, Сорокин, Ионов (Якимов, 90+7), Черников, Сперцян, Кривцов, Ильин (Попов, 90+1), Манелов (Газинский, 73).

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Игра: Бакаев, Зобнин, Ионов и Сафонов. Отгадайте 10 игроков РПЛ по фото