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⚡ РПЛ. «Спартак» дома проиграл «Краснодару» (1:2), Сперцян сделал дубль

«Спартак» уступил «Краснодару» (1:2) в домашнем матче 21-го тура РПЛ.

Дубль в составе победителей сделал Эдуард Сперцян. За московскую команду один гол с пенальти забил Квинси Промес.

«Спартак» занимает девятое место в чемпионате (26 очков), «Краснодар» – пятое (35 очков).

Россия. РПЛ. 21-й тур

Спартак (Москва) – Краснодар – 1:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Сперцян, 5; 1:1 – Промес, 38 (с пенальти); 1:2 – Сперцян, 86.

Предупреждения: Умяров, 43; Николсон, 44 – Черников, 31.

Спартак: Селихов, Кофрие (Соболев, 90), Жиго, Джикия, Айртон, Умяров (Зобнин, 90), Мартинс, Мозес (Хлусевич, 64), Промес, Бакаев (Ларссон, 75), Николсон.

Краснодар: Сафонов, Петров, Чернов, Мартынович, Сорокин, Ионов (Якимов, 90+7), Черников, Сперцян, Кривцов, Ильин (Попов, 90+1), Манелов (Газинский, 73).

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Игра: Бакаев, Зобнин, Ионов и Сафонов. Отгадайте 10 игроков РПЛ по фото

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Источник: «Бомбардир»

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Комментарии111
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    Рейтинг: +12819

    Fusballer 28 минут назад

    Пересмотрел эпизоды. Первая отмена с голом - вроде как был оффсайд. Там очень на тоненького. Но всё-таки бутса Николосона была впереди. Но я смотрел по линиям поля. А насколько они прямые и параллельные - неизвестно. Второй отмененный гол - рука была. Пенальти Краснодара - хз. Вроде никакого касания там не было. И игрок Краснодара пробил без помех.
    P. S. И "нарушения" перед первым голом Краснодара не показали))))

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    Рейтинг: +14752

    житель СПб 31 минуту назад

    Сумасшедший матч. Краснодар - с очень важной победой! Спартаку - перестроиться и преодолеть неудачу.

    1
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    Рейтинг: +14491

    Cleaner > житель СПб 29 минут назад

    Спартак летом пригласит НОВОГО ХОРОШЕГО тренера и тогда у них все сразу наладится!!!...)))

    2
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    Рейтинг: +31050

    VVM1964 > Cleaner 12 минут назад

    Чего не скажешь про тебя - тебе только гильотина поможет !

    0
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    Рейтинг: +5016

    Каратель 46 минут назад

    матч окончен, счёт на табло, а давайте на минутку поменяем команды местами.. и что же тогда было бы?.. такая бы вонь началась "Федун купил судей.. ","судья спартаковский..", "вар куплен..", "пенальти не было, а там надо ставить"...все кто поздравляет сейчас Краснодар, рвали бы себе межбуличье

    3
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    Рейтинг: +15182

    Hektor 84 > Каратель 45 минут назад

    Полностью согласен

    2
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    Рейтинг: +15182

    Hektor 84 1 час назад

    Смешно было слушать комментаторов. Не могли определить лучшего игрока матча. А им был Кукуляк совместно с Вар!!! Конечно надо самим было забивать. Но когда не засчитывают правильно забитые мячи. Сколько их надо на забивать чтоб выиграть? Когда Шамар забил комментаторы одно утверждали, что игры рукой не было, мяч попал в руку, но быстро переобулись, видимо был звонок в студию. Странная работа судьи. Спартак в первом тайме давил, но когда Спартак забивал, были долгие обсуждения кукуляка и вар. Такое ощущение сложилось как будто специально делают долгие перерывы, чтоб сбить атакующий пыл! Сомнений нет судейки сегодня убивали Спартак.

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    Рейтинг: +16219

    Garrincha58 > Hektor 84 1 час назад

    купи очки может ты футбол смотришь на смартфоне и ничего не видишь попроси купить тебе 75 дюймовый тв и всё увидишь

    0
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    Рейтинг: +14491

    Cleaner > Hektor 84 56 минут назад

    Я вот смотрел на 65 дюймовом. Отлично видел мучения и потуги Спартака. РЖАЛ как конь!...)))

    2
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    Рейтинг: +3121

    serhio80 > Hektor 84 55 минут назад

    На мой взгляд на Варе всё правильно, я так же по ТВ картинке онлайн видел. Другой момент что вар не должно было быть на этом матче после отмены контрактов легионеров и в в этом чинуши из РФС и РПЛ должны страдать как в Китае

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    Рейтинг: +3606

    Кузьмич на трибуне > Hektor 84 52 минуты назад

    У меня телевизор не самый большой, всего то 40дюймов, но вне игры при первом голе видно и без линейки, а второй отменённый был чисто подыгран рукой . Значит игру рукой Краснодара увидели все, а вот игру рукой Спартака не видно.

    2
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    Рейтинг: +5016

    Каратель > Cleaner 42 минуты назад

    не ври,откуда у алкаша такой телек?))) ты по радио трансляцию слушал)

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    Рейтинг: +15182

    Hektor 84 > Garrincha58 42 минуты назад

    Сам купи! Советы раздаешь, ты что папа мне. Не нравится комментарий чеши дальше.

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    Рейтинг: +14491

    Cleaner > Hektor 84 31 минуту назад

    "Судейки сегодня убивали Спартак"??? По мне так этим занимаются не судейки, а чета Федунов! Это при них Спартак стал командой, над которой СМЕЮТСЯ!

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    Рейтинг: +3121

    serhio80 1 час назад

    Забудьте вы этот сезон) дай бог если всё матчи доиграют. Для РФ норм подписали и хер щас кто отдаст нужных. Дрочилы разве что в условный томск

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    Рейтинг: +192

    saf05 1 час назад

    Играть надо а не хрюкать.

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    Рейтинг: +14491

    Cleaner > saf05 55 минут назад

    И хрюкать нужно уметь! Спартак и это делать разучился...)

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    Рейтинг: +604

    pele1981 > Cleaner 48 минут назад

    Конечно разучишься, когда за весь Спартак хрюкает одна Захейла)))

    0
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    Рейтинг: +2149

    Январь 59 1 час назад

    Быки с победой. Ура. Это действительно подвиг - на поле соперника. До самой 85й минуты не верил , что смогут удержать ничейку, после забитого пенальти время тянулось как сырая резина. Ура ! Победа!

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    Рейтинг: +31050

    VVM1964 > Январь 59 8 минут назад

    Это не не подвиг - просто в футболе фарт играет очень большое значение . Спартак был сегодня однозначно лучше по игре и создал гораздо больше моментов, но это футбол ...

    0
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    Рейтинг: +1815

    Dr.Metal 1 час назад

    Спасибо, Краснодар

    5
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    Рейтинг: +15631

    paracetamol 1 час назад

    Ну вот зачем, скажите мне, Краснодару туповатые и ленивые легионеры?

    5
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    Рейтинг: +16219

    Garrincha58 > paracetamol 1 час назад

    они почти все такие у нас в РПЛ нормальных можно на одной руке пересчитать надо благодарить санкции и гнать всех из России

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    Рейтинг: +1536

    Муруал 1 час назад

    Краснодар с победой и дальнейших успехов, молодёжи блестящих перспектив.

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    Рейтинг: +5016

    Каратель > Муруал 1 час назад

    обыграет, обязательно обыграет и "займет" почётное 2е место,чтобы все говорили "смотрите какая смена выросла!".а эту самую смену пока на международной арене по серьёзному не проверишь, но главное клич кинуть...а как санкции уйдут,так и молодёжь куда то уйдёт,потому как тот же Галицкий прекрасно всё понимает

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