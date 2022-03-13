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⚡ РПЛ. «Спартак» дома проиграл «Краснодару» (1:2), Сперцян сделал дубль

13 марта 2022, 20:57
109

«Спартак» уступил «Краснодару» (1:2) в домашнем матче 21-го тура РПЛ.

Дубль в составе победителей сделал Эдуард Сперцян. За московскую команду один гол с пенальти забил Квинси Промес.

«Спартак» занимает девятое место в чемпионате (26 очков), «Краснодар» – пятое (35 очков).

Россия. РПЛ. 21-й тур

Спартак (Москва) – Краснодар – 1:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Сперцян, 5; 1:1 – Промес, 38 (с пенальти); 1:2 – Сперцян, 86.

Предупреждения: Умяров, 43; Николсон, 44 – Черников, 31.

Спартак: Селихов, Кофрие (Соболев, 90), Жиго, Джикия, Айртон, Умяров (Зобнин, 90), Мартинс, Мозес (Хлусевич, 64), Промес, Бакаев (Ларссон, 75), Николсон.

Краснодар: Сафонов, Петров, Чернов, Мартынович, Сорокин, Ионов (Якимов, 90+7), Черников, Сперцян, Кривцов, Ильин (Попов, 90+1), Манелов (Газинский, 73).

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Игра: Бакаев, Зобнин, Ионов и Сафонов. Отгадайте 10 игроков РПЛ по фото

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Спартак Краснодар
Комментарии (109)
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nominum
1647194459
Краснодар с победой! Хотя, конечно, большие сомнения по оффсайду у Николсона и по пенальти в ворота Спартака.
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insider_retro
1647194616
А что, - мне нравится!!! Гости доминировали и создавали, хозяева отбивались и мельтешили... Краснодар отечественного разлива с победой!!!
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oyabun
1647194797
Меняются тренеры, а проблемы Спартака остаются всё те же - выигрывают у сильного соперника (Динамо) и проигрывают слабому (Краснодар лишился разом 9 основных игроков). И ошибки то какие то глупейшие - ну что стоило позади стенки положить игрока?! Решили что этих детей и так в пол-ноги обыграют? Все отмены голов Спартака по правилам справедливые - тут пенять нечего. Разве что второй пенальти сомнительный, но ВАР подтвердил. А ведь уверенность что такой Краснодар должны обыгрывать была 100%. Обидно - такой мощный состав Спартака против детей и поражение...
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portero
1647195375
Что там Карера говорил?? Я на ничейку надеялся, а тут три очка. Супер!! Гнать всех легов, пустб наши играют и зарплаты всем зажравшимся порезать, санкции ведь...
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oyabun
1647195470
Согласен со многими комментами здесь - молодежь Краснодара рвёт, стремится доказать и доказывает, что они достойны места в основе. Надолго ли хватит этого порыва? Покажет время. Что же касается легов Спартака - один Николсон достоин похвалы за старание, но его постоянные офсайды.. Промес и Мозес сыграли ниже своих возможностей, Айртон тоже стабильно уже бегунок без головы, Мартинс привез пенальти, а Кофрие штрафной с которого забили. Вот и думай - может пора на поле в основе играть Хлусевичу, Игнатову, Пруцеву, Литвинову? Ниже очередного поражения всё равно уже не упасть.
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JTherry
1647195595
Бакаев же говорил о "недооценке Краснодара", ну и - получите, распишитесь...( не без помощи Хухуляка и ВАР "сделавших" этот результат - большие сомнения по пенальти в ворота Спартака и офсайдах у Николсона... по составу, который Ваноли выпустил на поле - откуда такая "вера" в Кофрие, который привез оба гола...
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владимир миронов
1647195609
Зачем эти леги,если свои рвут и мечут.МОЛОДЦЫ!!!!!
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Кузьмич на трибуне
1647195697
Всех кто болел за быков с победой. Спартак недооценил К2. Однако боевой дух молодёжки выглядит интереснее чем вальяжность жирных легов , которые проигрывали Спартаку 4:0. Краснодару респект.
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Krasnodar 123
1647196001
Не ругайте спартак - хорошая команда!!! В этом розыгрыше они нам шесть очков принесли! Так держать!!!
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zigbert
1647196422
Очень неудачно сложился для Спартака этот матч но виноваты сами. Не было такого настроя как в предыдущей игре. Может быть рассчитывали на легкую победу. Оба гола привезли себе сами. Вместо Кофрие лучше ставить Литвинова. Много брака в передачах и не вынужденных потерь мяча. Краснодар показал прежде всего что умеет играть в свою игру при больших потерях в составе. Краснодар с победой!
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