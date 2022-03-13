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Лоськов: «ЦСКА в матче с «Локомотивом» повезло»

13 марта 2022, 14:10
6

Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Лоськов объяснил поражение от ЦСКА в 21-м туре РПЛ (1:2) везением соперника. Гости забили решающий гол на 90+2 минуте.

«Хотел бы поздравить ЦСКА с победой. Игра была интересной для болельщиков, держала в напряжении до последней минуты. Думаю, ЦСКА повезло, они забили на последних минутах, хотя игра была ничейной. Что касается проблем на стандартах, у нас не такая уж высокорослая команда. Это приводит к проблемам, поэтому мы стараемся, чтобы было меньше стандартов у наших ворот», – сказал Лоськов.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив ЦСКА Лоськов Дмитрий
Комментарии (6)
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житель СПб
1647171005
В данном случае все основания сказать: везет тому, кто везет!
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Красногорск_Фан
1647175384
Верните Палыча. При нем (в Локомотиве) такой фигни не было.
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Hektor 84
1647190224
А чего же вам не повезло?
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Scorp 63
1647194604
Лоськов, вы смотрели на трибуны, а не на поле, т.к. судья(член со свистком) "простил" вам два пеналя!!!
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paracetamol
1647197894
Последние 10 минут локи играли как дворовая команда, отбиваясь куда попала. Средняя линия хумно, даже зацепиться за мяч не могла. Нападение не лучше. Все распродано, а деньги немцы, что в руководстве, разворовали!
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CSKA57
1647378988
Повезло аж два раза!
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