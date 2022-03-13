Лоськов: «ЦСКА в матче с «Локомотивом» повезло»

Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Лоськов объяснил поражение от ЦСКА в 21-м туре РПЛ (1:2) везением соперника. Гости забили решающий гол на 90+2 минуте.

«Хотел бы поздравить ЦСКА с победой. Игра была интересной для болельщиков, держала в напряжении до последней минуты. Думаю, ЦСКА повезло, они забили на последних минутах, хотя игра была ничейной. Что касается проблем на стандартах, у нас не такая уж высокорослая команда. Это приводит к проблемам, поэтому мы стараемся, чтобы было меньше стандартов у наших ворот», – сказал Лоськов.

«Локомотив» идет в РПЛ 6-м.

Следующий соперник – «Ахмат» (19 марта).

Де-факто «Локомотив» возглавляет немец Марвин Комппер.

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