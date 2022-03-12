Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
2 Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
3 Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?

Лоськов: «ЦСКА в матче с «Локомотивом» повезло»

Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Лоськов объяснил поражение от ЦСКА в 21-м туре РПЛ (1:2) везением соперника. Гости забили решающий гол на 90+2 минуте.

«Хотел бы поздравить ЦСКА с победой. Игра была интересной для болельщиков, держала в напряжении до последней минуты. Думаю, ЦСКА повезло, они забили на последних минутах, хотя игра была ничейной. Что касается проблем на стандартах, у нас не такая уж высокорослая команда. Это приводит к проблемам, поэтому мы стараемся, чтобы было меньше стандартов у наших ворот», – сказал Лоськов.

Джикия или Головин? Отгадайте футболистов и получите денежный бонус

Новости по теме
Изидор: «В России чувствую себя как рыба в воде» 1
Бийол: «С таким настроением ЦСКА может выиграть все оставшиеся матчи РПЛ» 5
«Локомотив» – о поражении от ЦСКА: «Удача была не на нашей стороне»
Источник: «Р-Спорт»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 14:10
Комментарии2
...
  • ...
    Рейтинг: +4034

    Красногорск_Фан 13 минут назад

    Верните Палыча. При нем (в Локомотиве) такой фигни не было.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +14737

    житель СПб 1 час назад

    В данном случае все основания сказать: везет тому, кто везет!

    1
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11