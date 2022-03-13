РПЛ. «Урал» сыграл вничью с «Ахматом» и покинул зону переходных матчей

«Урал» в 21-м туре РПЛ сыграл вничью с «Ахматом». Команды впервые в истории не забили голов в очном екатеринбургском матче.
Команда Игоря Шалимова благодаря очку покинула зону переходных матчей. Ранее он тренировал «Ахмат».
«Ахмат» поднялся на шестое место, опередив «Локомотив».
Грозненцы впервые в сезоне РПЛ сыграли вничью.
Россия. РПЛ. 21-й тур
Урал (Екатеринбург) – Ахмат (Грозный) – 0:0
«Урал»: Помазун, Герасимов, Мамин, Гогличидзе, Кульмичeв, Магомадов, Бикфалви, Егорычев, Мишкич (Шатов, 45+1), Аугустыняк, Гаджимурадов.
«Ахмат»: Гудиев, Семeнов, Быстров, Богосавац, Тодорович, Коновалов, Уткин, Бериша (Умаев, 82), Швец, Харин (Карапузов, 82), Конате (Альсултанов, 69).
Предупреждения: Мишкич, 45+1 – нет.
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