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РПЛ. «Урал» сыграл вничью с «Ахматом» и покинул зону переходных матчей

«Урал» в 21-м туре РПЛ сыграл вничью с «Ахматом». Команды впервые в истории не забили голов в очном екатеринбургском матче.

Команда Игоря Шалимова благодаря очку покинула зону переходных матчей. Ранее он тренировал «Ахмат».

«Ахмат» поднялся на шестое место, опередив «Локомотив».

Грозненцы впервые в сезоне РПЛ сыграли вничью.

Россия. РПЛ. 21-й тур

Урал (Екатеринбург) – Ахмат (Грозный) – 0:0

«Урал»: Помазун, Герасимов, Мамин, Гогличидзе, Кульмичeв, Магомадов, Бикфалви, Егорычев, Мишкич (Шатов, 45+1), Аугустыняк, Гаджимурадов.

«Ахмат»: Гудиев, Семeнов, Быстров, Богосавац, Тодорович, Коновалов, Уткин, Бериша (Умаев, 82), Швец, Харин (Карапузов, 82), Конате (Альсултанов, 69).

Предупреждения: Мишкич, 45+1 – нет.

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Источник: Бомбардир.ру

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Комментарии6
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    Рейтинг: +14737

    житель СПб 1 час назад

    Тут такие яростные комменты... Можно подумать, что в Европе таких матчей не бывает! Если не полагать, что промахивались они специально (тут не могу высказывать какие-либо суждения) - то сами атаки были, и немало! И удары по воротам были. Так что в целом - весело. И все довольны...

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    Рейтинг: +14737

    житель СПб > житель СПб 1 час назад

    И отдельно - рад за Шатова! Ему самые добрые пожелания!

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    Рейтинг: +16189

    Garrincha58 1 час назад

    первая игра Урала дома а зрителей кот Иванов наплакал спрашивается зачем такая команда нужна???? им и стадион достался на халяву от ЧМ и что ещё нужно как не развивать команду но такие Ивановы только плачутся оставьте нас в РПЛ не дайте бедным вылететь в ФНЛ а то бюджет урежут и как нам жить будет тяжко без миллионов

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    Рейтинг: +6827

    vladik12 1 час назад

    Черт побери, лампочка Ильича горит интереснее и увлекательнее, чем такие матчи. Хотя нет, это не матч. Это ядреный сблев алкаша, а не футбольный матч.

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    Рейтинг: +6827

    vladik12 1 час назад

    Ребята, это кабзда, а не матч. После такого команды надо запретить как террористические организации.
    Пытка электрическим стулом - легкие поглаживания по сравнению с такими матчами.
    Идите в жопу те, кто считает, что РПЛ надо расширять и что надо запретить вылет в этом сезоне. В таком случае мы будем жрать такие матчи через каждые 1,5 встречи турнира.

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    Рейтинг: +16189

    Garrincha58 > vladik12 1 час назад

    так всех всё устраивает чем больше команд тем больше урвут чинуши из РФС и РПЛ тем больше бюджетных финансов утечёт в чьи то карманы вот для этого и весь наш футбол его давно надо было отстранить от настоящего футбола нам там не место с такими командами и с таким отношением к спорту в целом

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